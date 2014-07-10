به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع پیکر مرحوم آیتالله حاج شیخ محمد محمدی گیلانی(ره)، رئیس اسبق دیوان عالی کشور و عضو فقید مجلس خبرگان رهبری، عصر امروز پنجشنبه 19 تیرماه، مصادف با 12 رمضان المبارک، ساعت 18 با حضور شخصیتهای حوزوی و کشوری، از مسجد امام حسن عسکری(ع) قم تا حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) تشییع میشود.
پس از این مراسم، آیتالله العظمی سبحانی نماز میت را بر پیکر مرحوم آیت الله محمدی گیلانی(ره) اقامه میکند و پیکر عضو فقید مجلس خبرگان رهبری، در حرم مطهر کریمه اهلبیت(ع) در دل خاک آرام خواهد گرفت.
همچنین مراسم بزرگداشت مرحوم آیتالله محمدی گیلانی(ره)، امشب ساعت 21:45 با حضور علما، مسئولان کشوری و لشکری، فضلا، اساتید، طلاب و عموم ارادتمندان روحانیت، در مسجد اعظم قم برگزار خواهد شد.
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