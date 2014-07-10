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۱۹ تیر ۱۳۹۳، ۱۲:۳۵

رهبر معظم انقلاب درپیامی تاکید کردند:

همراهی و پایداری با نهضت امام (ره) خصوصیّت فراموش نشدنی آیت الله گیلانی

همراهی و پایداری با نهضت امام (ره) خصوصیّت فراموش نشدنی آیت الله گیلانی

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی با صدور پیامی درگذشت عالم مجاهد مرحوم آیت الله محمدی گیلانی را تسلیت گفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، متن پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به این شرح است:

بسم الله الرّحمن الرّحیم

درگذشت عالم مجاهد مرحوم آیت الله آقای محمّدی گیلانی رحمة الله علیه را به خاندان محترم و بازماندگان و دوستان و ارادتمندان ایشان تسلیت عرض میکنم. خدمات این عالم بزرگوار در قوه قضائیه و حضور در مسئولیتهای مهمّی همچون شورای نگهبان و مجلس خبرگان و مجمع تشخیص، بر همگان آشکار است. پیش از آن نیز همراهی و وفاداری نسبت به امام بزرگوار از آغازین روزهای نهضت و پایداری صمیمانه در کنار ایشان، خصوصیّت فراموش نشدنی این روحانی فاضل و برجسته است.

از خداوند متعال مسألت میکنم که روح ایشان را قرین فضل و رحمت خود سازد و علو درجات به وی عنایت فرماید. انشاءالله

سید علی خامنه ای

19/تیر ماه/1393

کد مطلب 2328968

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