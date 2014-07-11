آیت الله محمدی گیلانی در مسیر دفاع از انقلاب ثابت قدم بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدرضا آشتیانی شامگاه پنجشنبه در مراسم بزرگداشت آیت‌الله محمدی‌گیلانی که از سوی جامعه مدرسین حوزه علمیه و دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری در مسجد اعظم قم، با حضور تعدادی از مراجع تقلید و اقشار مختلف مردم برگزار شد در سخنانی اظهار داشت: عالمان دینی همواره مسیر تکامل، هدایت و ارشاد مردم را دنبال می‌کردند که خداوند نیز در قرآن کریم بار‌ها از مقام عالمان و همچنین علم تجلیل کرده است.

وی گفت: در طول تاریخ عالمان شیعه همواره از دین حراست و حمایت کردند که این تلاش‌ها در واقع در راستا و تدام راه انبیاء و ائمه معصومین (ع) بوده و ارزنده است.

عضو جامعه مدرسین حوزه عنوان کرد: امروز در شرایطی هستیم که دشمنان هجمه‌های سنگینی علیه مکتب اسلام به کار بسته‌اند که نقش عالمان دین در مسیر حفاظت از دین و پاسخ به شهبات القایی قابل کتمان نیست.

علما مرزبانان دین هستند

وی بیان داشت: علما مرزبانان دین هستند و امروز شاهد ظهور و بروز گروه‌های تکفیری از جمله داعش هستیم که با توسل به اطلاعات غلط خود از اسلام به اقدامات و حشیانه و ترور دست می‌زنند.

حجت الاسلام آشتیانی، در ادامه با تجلیل از شخصیت مرحوم آیت الله محمدی گیلانی، وی را از از یاران همیشه همراه امام راحل برشمرد و افزود: این عالم ربانی از‌‌ همان سالهای اول پیروزی انقلاب، این انقلاب را یاری کرد و در طول سال‌های پس از انقلاب نیز هر کجا به فردی با تقوا و عادل نیاز بود نظام اسلامی از ایشان در مسئولیت‌های مهم و خطیر استفاده می‌کرد.

وی بیان داشت: در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی برخی از نهاد‌ها نیازمند پاکسازی بود و ایشان با جرات مثال زدنی تنها به وظیفه خود عمل می‌کرد و آیت‌الله گیلانی از جمله شخصیت‌هایی بود که در مسیر انقلاب ثابت قد بوده و به انقلاب باور قلبی داشت.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: آیت‌الله محمدی‌گیلانی از جمله کسانی بود که در مسیر انقلاب گرفتار جریانات سیاسی مختلف نشد و همواره در مسیر امام (ره) و رهبری حرکت کرد و این عالم ربانی، نسبت به نظام، رهبری و کشورهای اسلامی دغدغه داشت و از کسانی بود که همواره پای انقلاب ایستاد و از ان در برهه‌های مختلف دفاع کرد.

وی تصریح کرد: آیت‌الله محمدی‌گیلانی فردی راسخ در مسیر انقلاب اسلامی بود و در سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و در دوره‌های مختلف تغییری در مسیر و خط مشی ایشان بوجود نیامد.

پیکر آیت الله محمدی گیلانی در حرم حضرت معصومه (س) به خاک سپرده شد

به گزارش مهر، مراسم تشییع پیکر مرحوم آیت الله محمدی گیلانی غروب پنج‌شنبه همزمان با دوازدهمین روز از ماه مبارک رمضان با حضور اقشار مختلف مردم و رئیس مجلس شورای اسلامی در شهر مقدس قم برگزار و پیکر این عالم ربانی در حرم حضرت معصومه (س) به خاک سپرده شد

مراسم تشییع پیکر آیت الله محمدی گیلانی از مسجد امام حسن عسکری (ع) به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) برگزار شد.

در مراسم تشییع رئیس اسبق دیوان عالی کشور، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، آیت الله محمد تقی مصباح یزدی، آیت الله مرتضی مقتدایی، نمایندگان بیوت مراجع، جمعی از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه و مجلس خبرگان رهبری و همچنین طلاب و اساتید حوزه علمیه و اقشار مختلف مردم قم حضور داشتند.

آیت الله العظمی جعفر سبحانی از مراجع عظام تقلید، بر پیکر مرحوم آیت الله محمدی گیلانی نماز خواند و پیکر این عالم ربانی پس از اقامه نماز در رواق شهید مطهری حرم حضرت معصومه (س) به خاک سپرده شد.