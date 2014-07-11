به گزارش خبرنگار مهر، اردونشینان تیم ملی کشتی آزاد ایران در ادامه برنامههای آمادهسازی خود برای حضور در رقابتهای جهانی و بازیهای آسیایی صبح امروز جمعه تمرینات کار با وزنه و حرکات کششی را در دستور کار داشتند که این تمرینات دو ساعته از ساعت 9:00 آغاز و زیر نظر رسول خادم، رضا لایق، امیر توکلیان، علی بیات و دیگر اعضای کادر فنی برگزار شد.
تمامی آزادکاران نامدار و شاخص تیم ملی در این تمرینات حضور داشتند و تنها نفرات اعزامی به تورنمنت سرکیسیان ارمنستان در بین اردونشینان حضور نیافتند که این آزادکاران نیز با تمرینات متفاوتی باید طی 28 تا 30 تیر ماه در این تورنمنت بینالمللی شرکت کنند.
رضا یزدانی، پرویز هادی، کمیل قاسمی، مسعود اسماعیلپور، مصطفی حسینخانی، رضا افضلی، محمدحسین محمدیان، بابک رضایی، عبدالله قمی، میثم جوکار، سیداحمد محمدی و حسن رحیمی از چهرههای شاخص و شناخته شده تمرینات امروز بودند که زیر نظر خادم و مردان کادر فنی تمرینات متفاوت و شادابی را پشت سر گذاشتند.
آزادکاران ساعت 9:00 صبح امروز وارد تشک شدند و کار با وزنه را آغاز کردند. این تمرینات با استراحتهای مابین وزنه زدن ادامه داشت تا اینکه نوبت به دویدن و تمرینات متفاوت کششی و نرمش آزادکاران رسید.
دویدن و نرمش کردن کشتیگیران با میانداری مسعود اسماعیلپور دنبال شد و رفتهرفته با گذشت زمان جدیتر و سریعتر پیگیری میشد. رسول خادم در هنگام دویدن و تمرینات کششی آزادکاران مدام به آنها تذکر میداد که چگونه میتوانند تمرینات را به طور صحیح و با راندمان بالا انجام دهند.
تمرینات دویدن و نرمش آزادکاران به گونهای کاملا متفاوت برگزار میشد که به رغم سنگینی و فشار بالا شور و نشاط خاصی را در بین اردونشینان ایجاد کرده بود. ضمن اینکه مسعود اسماعیلپور در پایان این تمرینات از ناحیه دست چپ دچار آسیبدیدگی جزیی شده بود که ماساژور تیم با اقدامات درمانی و کمپرس یخ به درمان او پرداخت.
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