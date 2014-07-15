طرح آیینه داران قدر در شب نوزدهم ماه مبارک رمضان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن امداد دانشجویی مردمی امام علی (ع) با نزدیک شدن به شب های قدر اقدام به برگزاری همایشی تحت عنوان «آیینه داران قدر» کرده است.

این همایش که در پنج سال گذشته در شب نوزدهم ماه مبارک رمضان تحت عنوان «کوچه گردان عاشق» برگزار می‌شد با هدف زنده نگه داشتن رسم رسیدگی به محرومان و به پیروی از سیره حضرت علی (ع) در شب نوزدهم ماه مبارک رمضان با برگزاری مراسم دعا و پخش ارزاق در محلات محروم ادامه می یابد.

از دیگر اهداف این همایش می‌توان به دلجویی و گسترش فرهنگ نوع‌دوستی و نوع‌پروری و توجه به شهروندان در مناطق محروم اصفهان اشاره کرد.

همایش آیینه داران قدر بیست و پنجم تیرماه همزمان با شب نوزدهم ماه مبارک رمضان، ساعت 22 در دبیرستان پسرانه امام صادق اصفهان برگزار خواهد شد.

انجمن امداد دانشجویی مردمی امام علی (ع)، یک سازمان مستقل مردم نهاد در اصفهان است که فعالیت خود را از پاییز سال 1388 آغاز کرده است.

این انجمن طی پنج سال فعالیت خود در مناطق محروم شهر اصفهان با اجرای طرح هایی بر گرفته از سیره و منش زندگی حضرت علی (ع) موفق به ارائه خدمات مشاوره و درمانی و نیز ارایه خدماتی در زمینه های زنان سرپرست خانوار، کودکان کار و خیابان، کودکان بی شناسنامه و ترک اعتیاد شده است.

این انجمن همچنین بررسی علمی و آکادمیک معضلات اجتماعی را برای ارایه راهکارهای اصولی برای حل ریشه ای معضلات در دستورکار قرار داده است.