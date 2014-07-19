هافبک شیلی به فوتبال ملی پایان داد

به گزارش خبرگزاری مهر، این بازیکن 30 ساله شیلیایی از طریق توییتر خداحافظی خود را اعلام کرده است.
والدیویا اظهار داشت: از من خواسته شده که آیا تصمیم به پایان دادن به فوتبال ملی خود هستم و پاسخ من هم مثبت بوده است. به خاطر همه چیز سپاسگزارم و متاسفم از اینکه اشتباهاتی را مرتکب شده ام. از امروز من در تیم شما هستم منتهی به عنوان یک هوادار و برای شیلی و همتیمیهایم بهترین آرزوها را دارم.
والدیویا 60 بازی ملی برای تیم ملی کشورش انجام داد و در پیروزی 3 بر یک شیلی مقابل استرالیا یکی از گلهای تیمش را به ثمر رساند.
وی که سابقه بازی در تیمهای پالمیراس برزیل و العین امارات را دارد از فصل آینده دوباره در کشور امارات و این بار با تیم دیبا الفجیره به میدان خواهد رفت.
والدیویا در حالی که کمتر از یک سال دیگر رقابتهای کوپا آمهریکا در شیلی برگزار می شود از فوتبال ملی خداحافظی کرده است.
