هافبک شیلی به فوتبال ملی پایان داد

به گزارش خبرگزاری مهر، این بازیکن 30 ساله شیلیایی از طریق توییتر خداحافظی خود را اعلام کرده است.

والدیویا اظهار داشت: از من خواسته شده که آیا تصمیم به پایان دادن به فوتبال ملی خود هستم و پاسخ من هم مثبت بوده است. به خاطر همه چیز سپاسگزارم و متاسفم از اینکه اشتباهاتی را مرتکب شده ام. از امروز من در تیم شما هستم منتهی به عنوان یک هوادار و برای شیلی و هم‎تیمی‎هایم بهترین آرزوها را دارم.

والدیویا 60 بازی ملی برای تیم ملی کشورش انجام داد و در پیروزی 3 بر یک شیلی مقابل استرالیا یکی از گل‎های تیمش را به ثمر رساند.

وی که سابقه بازی در تیم‎های پالمیراس برزیل و العین امارات را دارد از فصل آینده دوباره در کشور امارات و این بار با تیم دیبا الفجیره به میدان خواهد رفت.

والدیویا در حالی که کمتر از یک سال دیگر رقابتهای کوپا آمه‎ریکا در شیلی برگزار می شود از فوتبال ملی خداحافظی کرده است.