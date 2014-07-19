۲۸ تیر ۱۳۹۳، ۱۰:۱۸

هافبک شیلی به فوتبال ملی پایان داد

"خورخه والدیویا" پس از رقابتهای جام جهانی 2014 برزیل به حضور خود در عرصه ملی پایان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این بازیکن 30 ساله شیلیایی از طریق توییتر خداحافظی خود را اعلام کرده است.

والدیویا اظهار داشت: از من خواسته شده که آیا تصمیم به پایان دادن به فوتبال ملی خود هستم و پاسخ من هم مثبت بوده است. به خاطر همه چیز سپاسگزارم و متاسفم از اینکه اشتباهاتی را مرتکب شده ام. از امروز من در تیم شما هستم منتهی به عنوان یک هوادار و برای شیلی و هم‎تیمی‎هایم بهترین آرزوها را دارم.

والدیویا 60 بازی ملی برای تیم ملی کشورش انجام داد و در پیروزی 3 بر یک شیلی مقابل استرالیا یکی از گل‎های تیمش را به ثمر رساند.

وی که سابقه بازی در تیم‎های پالمیراس برزیل و العین امارات را دارد از فصل آینده دوباره در کشور امارات و این بار با تیم دیبا الفجیره به میدان خواهد رفت.

والدیویا در حالی که کمتر از یک سال دیگر رقابتهای کوپا آمه‎ریکا در شیلی برگزار می شود از فوتبال ملی خداحافظی کرده است.

