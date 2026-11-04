به گزارش خبرنگار مهر، مردم استان مرکزی در سالروز یوم‌الله ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، با حضوری پرشور و گسترده در راهپیمایی این روز در ۳۰ نقطه شهری و تجمع‌های مردمی در ۷۰ روستا، بار دیگر بر پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی و ایستادگی در برابر استکبار جهانی تأکید کردند.

دانش‌آموزان، دانشجویان، فرهنگیان، روحانیان، مسئولان و اقشار مختلف مردم سرزمین آفتاب روز سه‌شنبه همزمان با سراسر کشور، با حضور در راهپیمایی ۱۳ آبان، جلوه‌ای از وحدت، بصیرت و روحیه استکبارستیزی را به نمایش گذاشتند.

مردم اراک نیز از ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه صبح با تجمع در میدان شهدا، در صفوفی منسجم و متحد مسیر تعیین‌شده را به سمت خیابان محسنی، خیابان شیخ فضل‌الله نوری و میدان سرداران پیمودند همچنین پیکر مطهر ۱۰ شهید گلگون کفن گمنام نیز در این شهر تشییع شد.

این مراسم با حضور گسترده دانش‌آموزان و اقشار مختلف مردم و سخنرانی دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت، آیت الله رمضانی همراه بود.

راهپیمایان با در دست داشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران، تصاویر امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی و پلاکاردهایی با مضامین استکبارستیزی، با سردادن شعارهای انقلابی، بر ضرورت حفظ استقلال، عزت ملی و مقاومت در برابر سیاست‌های سلطه‌جویانه قدرت‌های استکباری تأکید کردند.

حضور پرشور نسل نوجوان و جوان در این مراسم، جلوه‌ای از پیوند نسل‌های انقلاب و تداوم آرمان‌های شهدای دانش‌آموز بود؛ نسلی که با تکیه بر ایمان، دانش و خودباوری، نقش‌آفرینی در مسیر پیشرفت و اقتدار ایران اسلامی را رسالت خود می‌داند.

۱۳ آبان، سالروز تبعید امام خمینی (ره) به ترکیه در سال ۱۳۴۳، کشتار دانش‌آموزان در سال ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۱۳۵۸، به‌عنوان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش‌آموز نام‌گذاری شده است.

این روز تاریخی یادآور بصیرت، شجاعت و ایستادگی ملت ایران در برابر سلطه‌طلبی و تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی و شهدای والامقام است.