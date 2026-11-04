به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربی الجدید، محمد تمیم معاون نخست‌وزیر عراق از تشکیل کمیته‌ای مشترک میان بغداد و دمشق برای بررسی سازوکار ازسرگیری سفرهای زیارتی به اماکن مقدس سوریه خبر داد و اعلام کرد: در صورت تکمیل تمهیدات امنیتی و اجرایی، این سفرها از ابتدای سال ۲۰۲۷ از سر گرفته خواهد شد.

معاون نخست‌وزیر عراق، اعلام کرد: یک تیم مشترک از نمایندگان عراق و سوریه برای بررسی راهکارهای ازسرگیری سفرهای زیارتی به اماکن مذهبی سوریه تشکیل شده است. مقامات سوری در جریان سفر اخیر هیئت عراقی به این کشور به ریاست علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، وعده داده‌اند امکان ازسرگیری زیارت حرم حضرت زینب (س) و دیگر اماکن مذهبی این کشور فراهم شود.

تمیم بیان کرد: یک تیم مشترک عراقی- سوری برای بررسی این پرونده، تسهیل روند اجرایی، ارزیابی شرایط امنیتی و رسیدگی به سایر الزامات تشکیل شده است و انتظار می رود سفرهای زیارتی در آینده نزدیک و به ویژه از ابتدای سال ۲۰۲۷ از سر گرفته شوند.

پرونده ازسرگیری سفرهای گردشگری و زیارتی به سوریه از جمله موضوعات مطرح در مذاکرات دیپلماتیک و امنیتی میان دمشق و بغداد است و دو کشور در تلاش هستند با تدوین ضوابط جدید، رفت‌وآمد زائران را متناسب با شرایط سیاسی و امنیتی سوریه ساماندهی کنند.

از سرگیری سفرهای مذهبی ابعاد اقتصادی و اجتماعی دارد، و برای صاحبان مغازه‌ها، هتل‌ها و مراکز گردشگری در منطقه زینبیه دمشق نیز از اهمیت بسزایی دارد.