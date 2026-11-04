به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر امینی در مراسم راهپیمایی شهرستان بردسکن اظهار کرد: حضور گسترده و باشکوه مردم در راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان، جلوه‌ای از بصیرت، وحدت و پایبندی ملت ایران به آرمان‌های انقلاب اسلامی بود و نشان داد که آمریکا و رژیم صهیونیستی در برابر اراده ملت ایران شکست خورده‌اند.

امام جمعه بردسکن، با قدردانی از حضور پرشور مردم، دانش‌آموزان، فرهنگیان و مسئولان شهرستان در راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان اظهار کرد: حضور حماسی و دشمن‌شکن مردم در این مراسم، بار دیگر نشان داد که ملت ایران با آگاهی و بصیرت، همواره در صحنه دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی حضور دارند.

وی افزود: راهپیمایی ۱۳ آبان فرصتی برای تجدید میثاق با آرمان‌های امام راحل(ره) و شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی و اعلام انزجار از سیاست‌های استکباری آمریکا و جنایات رژیم صهیونیستی است.

امام جمعه بردسکن با اشاره به شکست دشمنان در تحقق اهداف و توطئه‌های خود علیه ملت ایران بیان کرد: آمریکا و رژیم صهیونیستی بارها تلاش کرده‌اند با ایجاد فشار، تهدید و جنگ روانی، اراده ملت ایران را تضعیف کنند، اما حضور آگاهانه و مقتدرانه مردم در صحنه‌های مختلف، نشان‌دهنده ناکامی و شکست این توطئه‌هاست.

امینی ادامه داد: ملت ایران با اتحاد، بصیرت و روحیه استکبارستیزی خود، همواره ثابت کرده است که در برابر زیاده‌خواهی دشمنان ایستادگی می‌کند و اجازه نخواهد داد استقلال و عزت کشور خدشه‌دار شود.

وی در پایان ضمن تشکر و قدردانی از حضور پرشور مردم شهرستان بردسکن در راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان، از دانش‌ آموزان، فرهنگیان، خانواده‌ها و تمامی اقشار مردم که با حضور خود حماسه‌ای دیگر آفریدند، تقدیر کرد و گفت: این حضور ارزشمند، پیام روشنی از وحدت، همبستگی و پایبندی مردم به آرمان‌های انقلاب اسلامی به همراه داشت.