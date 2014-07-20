تمدید اجرای کنسرت همایون شجریان/ ترکیب نهایی نوازندگان مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کنسرت که قرار بود در دو نوبت و در روزهای 16، 17 و 18 مراد ساعت 18 و 21:30 در تالار وزارت کشور اجرا شود به دلیل استقبال مخاطبان برای 23 مرداد ماه نیز میزبان مخاطبان خواهد بود و علاقه مندان می توانند از ساعت 22 روز یکشنبه 29 تیر ماه برای تهیه بلیت به سایت ایران کنسرت مراجعه کنند.

در تازه ترین فهرستی که از ترکیب نوازندگان ارکستر اعلام شده فعلا نام نوازنده خارجی برای حضور در کنسرت اعلام نشده این در حالی است که در تولید آلبوم «نه فرشته ام نه شیطان» که اسفند ماه سال گذشته در بازار موسیقی منتشر شد نام نوازندگان و تنظیم کنندگان خارجی نیز در فهرست نوازندگان وجود داشت.

سهراب پورناظری تکنواز کمانچه، حسین رضایی نیا سازهای کوبه ای، تینا جامه گرمی ویولن، علی جعفری پویان ویلن، آیین مشکاتیان سازهای کوبه ای، مهیار طریحی سنتور، سهراب برهمندی ویولا، آتنا اشتیاقی ویلنسل، سپند دادبه عود، احسان فرامرزی گیتار، میلاد محمدی تار، خورشید دادبه تار و آرین کشیشی گیتار باس هنرمندانی هستند که در این کنسرت به عنوان نوازنده حضور دارند.

آلبوم «نه فرشته ام نه شیطان» به آهنگسازی تهمورس پورناظری و خوانندگی همایون شجریان و نوازندگی بزرگانی چون شجاعت حسین خان، درو اوستاچه، دیوید گارنر، جیمی جانسون، محمد آکاتای، جان ویک فیلدو رامون استگنار بیستم اسفند ماه سال گذشته طی مراسمی با حضور تعداد زیادی از هنرمندان موسیقی، تئاتر و سینما در تالار وحدت به تهیه‌کنندگی موسسه ایران گام رونمایی شد. این در حالی است که دو کمپانی معتبر از اروپا و آمریکا پخش جهانی این آلبوم را به عهده دارند.

«چرا رفتی» با شعری از سیمین بهبهانی، «درون آیینه » با شعری از حسین منزوی، «دل به دل» با شعری از هومن ذکایی، «کولی» با شعری از سیمین بهبهانی، «همه هیچم» با شعری از حسین منزوی، «چونی بی من» با شعری از مولانا، «شتک» با شعری از حسین منزوی، «در حصار شب» با شعری از محمدرضا شفیعی کدکنی قطعاتی هستند که در این آلبوم برای علاقه‌مندان موسیقی ایرانی ارائه شده است.