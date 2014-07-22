به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، مهدی محمد نبی ضمن تقدیر از تلاشهای علی کریمی برای فوتبال ایران گفت: وی از بزرگان فوتبال ايران محسوب می شود و بسیاری از اهالی فوتبال و سایر رشته های ورزشی از منش و اخلاق حرفه ای کریمی تقدیر کرده اند. اين بازیکن بزرگ کشورمان که افتخارات زیادی را برای فوتبال ايران کسب کرد می تواند نمونه ای بارز و الگویی حرفه ای برای بازیکنان جوان فوتبال ايران باشد.



محمدنبی در ادامه افزود: اما علی کریمی نه به خاطر حضورش در باشگاه های پرطرفدار بایرن مونيخ و شالکه از آلمان و پرسپولیس تراکتورسازی از کشورمان و کسب عناوين مختلف بین المللی مانند آقای گلی در جام ملتهای آسیا و بهترين بازیکن آسیا در سال 2004 و بازی خوب و مهارنشدنی اش که به واسطه رفتار و منش پهلوانیش بايد مورد تقدیر قرار گیرد.



دبیرکل فدراسیون در ادامه گفت: اين بازيکن ارزنده کشورمان هميشه خود را سرباز تيم ملی می دانست و هر زمان که به تيم ملی دعوت می شد با تمام وجود تلاش می کرد و هر زمان هم که به تيم ملی دعوت نمی شد عنوان می کرد که سرباز وطن است و همه بازیکنان تيم ملی را حمایت می کرد و به آنها انگیزه بسیار خوبی میداد.



وی در ادامه بیان کرد: علی کریمی همانطور که در دوران بازیکنی خود توانسته بود جزو بهترين ها باشد و عملکرد شايان توجهی در همه رده های ملی و باشگاهی داشت، قطعا حالا که تصميم گرفته اين دوران خود را به پايان برساند، قطعا می تواند در کسوت يک مربی خوب و شايسته در کنار فوتبال کشور باشد و بازهم تجربیات خوب خود را در اختيار فوتبال قرار دهد.



محمدنبی در پايان گفت: رئيس فدراسیون نیز، شخصا طی تقدیرنامه ای از زحمات وی قدردانی کرده و در آينده نزدیک و طی مراسمی که تدارک خواهيم ديد از تلاش ها و خدمات اين بازیکن ارزنده کشورمان به نحو شايسته تقدیر و تشکر بعمل خواهد آمد.