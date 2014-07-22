به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، مهدی محمد نبی ضمن تقدیر از تلاشهای علی کریمی برای فوتبال ایران گفت: وی از بزرگان فوتبال ايران محسوب می شود و بسیاری از اهالی فوتبال و سایر رشته های ورزشی از منش و اخلاق حرفه ای کریمی تقدیر کرده اند. اين بازیکن بزرگ کشورمان که افتخارات زیادی را برای فوتبال ايران کسب کرد می تواند نمونه ای بارز و الگویی حرفه ای برای بازیکنان جوان فوتبال ايران باشد.
محمدنبی در ادامه افزود: اما علی کریمی نه به خاطر حضورش در باشگاه های پرطرفدار بایرن مونيخ و شالکه از آلمان و پرسپولیس تراکتورسازی از کشورمان و کسب عناوين مختلف بین المللی مانند آقای گلی در جام ملتهای آسیا و بهترين بازیکن آسیا در سال 2004 و بازی خوب و مهارنشدنی اش که به واسطه رفتار و منش پهلوانیش بايد مورد تقدیر قرار گیرد.
دبیرکل فدراسیون در ادامه گفت: اين بازيکن ارزنده کشورمان هميشه خود را سرباز تيم ملی می دانست و هر زمان که به تيم ملی دعوت می شد با تمام وجود تلاش می کرد و هر زمان هم که به تيم ملی دعوت نمی شد عنوان می کرد که سرباز وطن است و همه بازیکنان تيم ملی را حمایت می کرد و به آنها انگیزه بسیار خوبی میداد.
وی در ادامه بیان کرد: علی کریمی همانطور که در دوران بازیکنی خود توانسته بود جزو بهترين ها باشد و عملکرد شايان توجهی در همه رده های ملی و باشگاهی داشت، قطعا حالا که تصميم گرفته اين دوران خود را به پايان برساند، قطعا می تواند در کسوت يک مربی خوب و شايسته در کنار فوتبال کشور باشد و بازهم تجربیات خوب خود را در اختيار فوتبال قرار دهد.
محمدنبی در پايان گفت: رئيس فدراسیون نیز، شخصا طی تقدیرنامه ای از زحمات وی قدردانی کرده و در آينده نزدیک و طی مراسمی که تدارک خواهيم ديد از تلاش ها و خدمات اين بازیکن ارزنده کشورمان به نحو شايسته تقدیر و تشکر بعمل خواهد آمد.
مهدی محمدنبی عنوان کرد:
کریمی میتواند الگویی حرفهای برای فوتبالیستهای جوان باشد
دبیرکل فدراسیون فوتبال از تلاشهای علی کریمی برای فوتبال کشور تقدیر کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، مهدی محمد نبی ضمن تقدیر از تلاشهای علی کریمی برای فوتبال ایران گفت: وی از بزرگان فوتبال ايران محسوب می شود و بسیاری از اهالی فوتبال و سایر رشته های ورزشی از منش و اخلاق حرفه ای کریمی تقدیر کرده اند. اين بازیکن بزرگ کشورمان که افتخارات زیادی را برای فوتبال ايران کسب کرد می تواند نمونه ای بارز و الگویی حرفه ای برای بازیکنان جوان فوتبال ايران باشد.
نظر شما