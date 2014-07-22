به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نوار ساحلی، عضو پارلمانی لبنان در نشست تروئیکای اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی که در هتل اوین تهران در حال برگزاری است، اظهار داشت: از حملات رژیم صهیونیستی به فلسطین تعجب نمی کنیم؛ چراکه هدف دشمن پراکندگی ملت عرب و تبدیل کردن آن به حکومت ملوک‌الطوایفی است، قتل و جنایت در غزه عمدی است.

وی افزود: باید دادگاه بین المللی جنگی مسئولان اسرائیلی را به محاکمه بکشاند، مردم فلسطین در برابر این جنایات حق دارند سلاح به دست بگیرند، مقاومت یک وظیفه است و زمان آن فرا رسیده که دشمن حد و مرز خود را بشناسد.

ساحلی با تاکید بر اینکه برتری نظامی به معنای پیروزی نیست، ادامه داد: جنگیدن با عزمت موجب پیروزی می شود، اسرائیل جز زبان زور چیزی نمی فهمد و ما بر حمایت کامل از فلسطین تاکید می‌کنیم.

عضو پارلمانی لبنان به اعضای پارلمان های آفریقایی، آسیایی و آمریکای لاتین پیشنهاد کرد در جریان تجاوزات اسرائیل قرار بگیرند؛ چرا که غزه نیاز به تلاش همه دارد و چالش اسرائیل از طریق حمایت از مردم فلسطین حل می شود.