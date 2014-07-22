  1. سیاست
  2. مجلس
۳۱ تیر ۱۳۹۳، ۱۹:۰۷

در اجلاس تهران مطرح شد:

پارلمان‌های جهان در جریان تجاوزات اسرائیل قرار بگیرند

پارلمان‌های جهان در جریان تجاوزات اسرائیل قرار بگیرند

یک عضو هیات پارلمانی لبنان با تاکید بر اینکه مقاومت یک وظیفه است، گفت: مقاومت یک وظیفه است و زمان آن فرارسیده است دشمن حد و مرز خود را بشناسد و در پی تجربیات خود بر حمایت از فلسطین تاکید می‌کنیم.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نوار ساحلی، عضو پارلمانی لبنان در نشست تروئیکای اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی که در هتل اوین تهران در حال برگزاری است، اظهار داشت: از حملات رژیم صهیونیستی به فلسطین تعجب نمی کنیم؛ چراکه هدف دشمن پراکندگی ملت عرب و تبدیل کردن آن به حکومت ملوک‌الطوایفی است، قتل و جنایت در غزه عمدی است.

وی افزود: باید دادگاه بین المللی جنگی مسئولان اسرائیلی را به محاکمه بکشاند، مردم فلسطین در برابر این جنایات حق دارند سلاح به دست بگیرند، مقاومت یک وظیفه است و زمان آن فرا رسیده که دشمن حد و مرز خود را بشناسد.

ساحلی با تاکید بر اینکه برتری نظامی به معنای پیروزی نیست، ادامه داد: جنگیدن با عزمت موجب پیروزی می شود، اسرائیل جز زبان زور چیزی نمی فهمد و ما بر حمایت کامل از فلسطین تاکید می‌کنیم.

عضو پارلمانی لبنان به اعضای پارلمان های آفریقایی، آسیایی و آمریکای لاتین پیشنهاد کرد در جریان تجاوزات اسرائیل قرار بگیرند؛ چرا که غزه نیاز به تلاش همه دارد و چالش اسرائیل از طریق حمایت از مردم فلسطین حل می شود.

کد مطلب 2336493

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه