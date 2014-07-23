برگزاری نشست اتحادیه اروپا با هدف افزایش فشارها بر روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشست روز گذشته خود که در بروکسل برگزار شد با افزایش تحریم های این اتحادیه علیه روسیه موافقت کردند.

قرار است در نشست روز پنجشنبه رهبران کشورها عضو اتحادیه اروپا جزئیات این تصمیم به تصویب برسد.

گویا قرار است به موجب این تصمیم جدید، محدودیت های جدیدی در حوزه های فناوری و تسلیحات دفاعی علیه روسیه اعمال شود.

تصمیم اتحادیه اروپا بر اعمال فشارهای جدید علیه روسیه پس از سقوط هواپیمای مسافری مالزی در شرق اوکرین جدی تر شد. روز پنجشنبه هفته گذشته (26 تیرماه) یک فروند هواپیمای مسافری با 298 سرنشین بر فراز اوکراین مورد اصابت یک موشک زمین به هوا قرار گرفت و سقوط کرد که در این حادثه تمامی سرنشینان آن کشته شدند.

متعاقب این حادثه، اوکراین جدایی طلبان حاضر در شرق این کشور را عامل این فاجعه نامید و جدایی طلبان نیز دولت اوکراین را مسئول این حادثه معرفی کردند. در این میان از همان ابتدا کشورهای غربی و به ویژه آمریکا اعلام می کنند که روسیه موشک مورد نیاز برای ساقط کردن این هواپیما را در اختیار جدایی طلبان قرار داده و این افراد بدون داشتن رادار مجهز نمی توانستند این هواپیما را مورد هدف قرار دهند.