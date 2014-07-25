به گزارش خبرنگار مهر، تازه‌ترین کتاب مهدی محسنیان راد استاد برجسته علوم ارتابطات ایران با عنوان « در حسرت فهم درست» یازدهم مرداد ماه رونمایی خواهد شد.

محسنیان‌راد در این کتاب روایات خود را از فراز و فرودهای 42 سال پژوهش ارتباطی در حوزه‌های ارتباطات اجتماعي، زبان و ارتباط و مطبوعات، خبر و روزنامه‌نگاری منتشر کرده است.

در این کتاب پژوهش‌های مهدی محسنیان‌راد در حوزه‌های یادشده درج شده که برخی از این پژوهش‌ها برای نخستین بار پس از بیش از دو دهه منتشر می‌شوند.

مهدی محسنیان‌راد در ابتدای هر مطلب، داستان آغاز و انجام پژوهش‌ها را در قالب روایاتی شیوا و فصیح نوشته که این روایت‌ها بیانگر سیر تحول نگرش به پژوهش‌های ارتباطی در 42 سال گذشته است.

در بخشی از مقدمه امیرعباس تقی‌پور دبیر هشت دوره همایش روابط عمومی الکترونیک و مدیرمسؤول ماهنامه مدیریت ارتباطات بر این کتاب آمده است: در نخســتين همایش روابطعمومی الکترونیک که در ســال 1383 برگزار شد، به تصميم هيأت علمي همايش، از خدمات علمي استاد کاظم معتمدنژاد تجليل شد. طی سالهای بعد، هر سال يکی از استادان پیشگام روابط عمومی الکترونیک مورد تقدير قرار گرفت. در سال 1391 اما هيات علمي همايش تصميم

گرفت از خدمات علمی استاد مهدی محسنیان راد به دانش ارتباطات تجلیل شود. مقاومت ايشان در پذيرش اين پيشــنهاد و اصرار ما در انجام آن هنگامی حل شد که مرحوم دکتر معتمدنژاد مداخله کرده و ايشان را قانع به پذيرش اين پيشنهاد كرد. تجلي رابطه ديرينه استاد و شاگردی اين دو گرامي که در آن روز، چهل و پنجمين سال باهم بودن را ميگذراندند هنگامی به اوج رسيد که استاد معتمدنژاد در مراسم تجليل از او، يکي از پرشورترين سخنرانيها را ايراد كردند.

وقتی تصميم گرفتيم به مناســبت مراســم تجليل از 30 ســال خدمات علمی و فرهنگی دکتر مهدی محسنیان راد به دانش ارتباطات، مجموعه مقالات ایشان را در قالب کتابی چاپ و در اختيار علاقه مندان قرار دهيم، فقط توانستيم براي روز موعود دو نسخه دیجیتال را آماده و مراسم نمادین رونمایی را برگزار کنیم اما پس از مراسم، به دلیل تصميم ايشان بر جايگزين کردن تحقيقات منتشر نشده و حساسیت و دقت بالای استاد در انتشار کتاب، وقفه ای طولانی و چندماهه اتفاق افتاد ولی در عوض منتهی به اثري شد که ناشر به آن مباهات می‌کند.

مجموعه پیشرو، پژوهشها و تحقیقات نمونه دکتر مهدی محســنیان راد است که از سالهای جوانی تاکنون را شــامل می‌شود؛ مجموعه‌ای که به خوبی ميتوان از طريق آن سير تحولات دانش ارتباطات در ايران را ترسیم کرد. علاوه بر اين به درخواست اینجانب، در پیوست این مجموعه، بيانيه ها و پیامهای تبریک استادان و علاقه مندان به ایشان که به مناسبت برگزاری مراسم تجلیلشان به دستمان رسیده بود، آمده است؛ مجموعه اي که گواهی است بر کم نظیر بودن شخصیت علمی و اخلاقی ایشان.

در این مراسم که روز یازدهم مرداد ماه و به میزبانی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران صورت می‌پذیرد، علاوه بر رئیس کتابخانه ملی، استادان علوم ارتباطات و روزنامه‌نگاری، اعضای انجمن‌های علمی و تخصصی روابط عمومی و روزنامه نگاری، مدیران مسؤول نشریات و رسانه ها و برخی دیگر از صاحبنظران حوزه رسانه حضور داشته و به سخنرانی خواهند پرداخت.

این مراسم از ساعت 17 الی 19 یازدهم مهرماه در محل کتابخانه ملی ایران برگزار می‌شود.

شایان ذکر است دکتر محسنیان راد بعد از روز رونمایی این کتاب، در روز 12 مرداد به منظور فرصت مطالعاتی 6 ماه از ایران خارج خواهند شد.

کتاب «در حسرت فهم درست» به قلم دکتر مهدی‌ محسنیان‌راد در 688 صفحه، با قیمت 23 هزار تومان توسط انتشارات سیمای شرق به چاپ رسیده است.