ماه عسل به سبک داعش/ از مناطق دیدنی خلافت ما بازدید کنید!

به گزارش خبرگزاری مهر، تروریست های داعش که در حال حاضر بخش هایی از مناطق شمال غرب عراق و جنوب شرق سوریه را تحت کنترل خود درآورده و ادعای خلافت در این مناطق را دارند، طرح ماه عسل برای شبه نظامیان خود را در این مناطق برگزار می کنند.

روزنامه سوئیسی تاگس آنسایگر با انتشار مطلبی در این مورد می نویسد: داعش ماه عسل برگزار می کند. این مطلب شاید در ابتدا یک شوخی به نظر برسد اما واقعیت دارد. بر این اساس تور ماه عسل داعش از شهر الرقه در سوریه به سمت الانبار در عراق برگزار می شود و طی آن زوج های جوان در حالی که سوار اتوبوس هایی جداگانه ای شده اند از مناطق تحت کنترل به اصطلاح خلافت اسلامی بازدید می کنند.

به نوشته این روزنامه اتوبوس های مذکور با پرچم های سیاه رنگ داعش چند هفته ای است که در مناطق تحت کنترل داعش به رفت و آمد مشغول هستند و بیش از همه شبه نظامیان جوانی را که از کشورهای خارجی به تروریست ها پیوسته اند با این مناطق آشنا می کنند. این تورهای بازدید به عنوان برنامه تبلیغی داعش برای اعضای خود برگزار می شود و سران این گروه تروریستی می کوشند تصویر متفاوتی از خود به نمایش بگذارند، تصویری که از ویرانه های به جا مانده از درگیری با ارتش سوریه وعراق در شهرهای این دو کشور فاصله داشته باشد.

شبکه العربیه نیز گزارشی از افرادی که از این فرصت برای بازدید از قلمرو تحت کنترل تروریست ها استفاده کرده اند، پرداخته است. "ابو عبدالرحمان الشیشانی" جوان 26 ساله چچنی که به تازگی به همراه همسر سوریه ای خود از تور گردشگری داعش استفاده کرده، یکی از این افراد است. با این حال چنین اقدامی از سوی داعش واکنش های متفاوتی را در بین تروریست های عضو این گروه داشته است. در کنار مخالفت هایی که با این اقدام انجام گرفته برخی نیز آن را به فال نیک گرفته اند. یکی از موافقان این طرح به خبرگزاری فرانسه گفته است: این شبه نظامیان افراد رمانتیکی هستند.

این در حالی است که داعش اکنون به عنوان بی رحم ترین و خطرناک ترین گروه تروریستی در جهان شناخته می شود و اقدامات اعضای آن پس از تصرف مناطق مختلف در عراق و سوریه حاکی از اوج وحشی گری آنان دارد. ویران کردن اماکن مذهبی، آثار تاریخی و فرهنگی و کشتار بی رحمانه انسان ها به بهانه های مختلف از جمله دستاوردهای تروریست هایی است که به تازگی داعیه خلافت بر عراق و شام را دارند.