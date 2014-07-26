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۴ مرداد ۱۳۹۳، ۱۸:۱۲

عضو کمیته در گفتگو با مهر:

تعهدات وزیر علوم، فردا در کمیته 4 نفره مجلس بررسی می شود

تعهدات وزیر علوم، فردا در کمیته 4 نفره مجلس بررسی می شود

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی: درصورتیکه فرجی دانا به تعهدات خود عمل نکرده باشد،استیضاح وزیر علوم در مجلس اعلام وصول می شود.

سید ناصر موسوی لارگانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر که جلسه ای تحت عنوان نظارت بر روند پیشرفت تعهدات وزیر علوم ظهر فردا تشکیل خواهد شد، گفت:درصورتیکه فرجی دانا به تعهدات خود عمل نکرده باشد، استیضاح وزیر علوم در مجلس اعلام وصول می شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:علی اصغر زارعی نماینده تهران،سید محمود نبویان نماینده تهران و محمد حسن آصفری نماینده اراک،کمیجان و خنداب از دیگر اعضای این کمیته می باشند.
 

کد مطلب 2338864

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