منطقه آزاد بوشهر به تصویب دولت رسید/ محدوده منطقه آزاد خارج از شهر بوشهر است

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری عصر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: نشست کارگروه تخصصی منتخب شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی امروز با حضور 9 وزیر و دو معاون رئیس جمهور تشکیل شد و این مهم به تصویب رسید.

وی اضافه کرد: ایجاد منطقه آزاد در بوشهر توسط دولت در قالب یک لایحه تنظیم شده و مراحل بعدی آن موافقت نهایی آن توسط مجلس شورای اسلامی انجام خواهد شد.

استاندار بوشهر با بیان اینکه محدوده منطقه آزاد بوشهر پس از موافقت و تصویب قطعی مجلس با نظر دولت مشخص خواهد شد، تصریح کرد: تصویب این مهم در مجلس چند ماه زمان می‌برد و پس از تصویب و موافقت کمیسیون‌های تخصصی، تصویب و ابلاغ خواهد شد.

محدوده منطقه آزاد خارج از شهر بوشهر است

سالاری با بیان اینکه محدوده منطقه آزاد در خارج از حوزه شهر بوشهر خواهد بود اضافه کرد: پیش‌بینی‌های لازم برای توسعه فضا و زیرساخت‌های مورد نیاز برای این منطقه آزاد در این محدوده اندیشیده شده است و منطقه آزاد تاثیری در قیمت زمین نخواهد داشت.

لازم به ذکر است که نشست شورای عالی مناطق مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی امروز در تهران برگزار شد و استاندار بوشهر در این نشست گزارشی در زمینه پیشنهاد لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی بوشهر ارائه کرد که مورد موافقت قرار گرفت و تصویب شد.

تجارت و بازرگانی بوشهر در گذر زمان، ذخایر و منابع انرژی بوشهر، وضعیت کلی صنایع دراین استان، زیرساخت های حمل ونقل، مزیت های منطقه و اهم فرصت ها و ظرفیت های اقتصادی استان از مهمترین موضوعات مطرح شده توسط استاندار بوشهر بود.

در این نشست وزرای صنعت، معدن و تجارت، فرهنگ و ارشاد اسلامی، راه و شهرسازی، رییس کل بانک مرکزی و معاون رییس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری حضور داشتند.