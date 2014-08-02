به گزارش خبرنگار مهر، حسین فرکی در خصوص مشکل کارت معافیت سربازی بازیکنان بیان کرد: من از طریق رسانه ها این موضوع را دنبال کردم و باید بگویم اتفاقی که برای بازیکنان سرباز افتاده در حیطه ورزش نیست. البته موضوع بسیار مهمی هم است و باید به صورت دقیق بررسی شود تا لطمه‌ای به اعتبار بازیکنان وارد نشود.

وی تصریح کرد: شاید در سایر بخش‌های جامعه هم این موضوع باشد پس نتیجه می‌گیریم نظام وظیفه باید دقت عمل بیشتری داشته باشد تا امروز فوتبال با چنین معضلی روبه‌رو نشود. در هر حال امیدوارم مجوز این بازیکنان نیز صحیح و سالم باشد.

سرمربی فصل گذشته تیم فولاد در خصوص قهرمانی این تیم تاکید کرد: اگر بخواهیم قهرمانی فولاد را زیر سوال ببریم به نظر من این موضوع بچگانه است. چون موضوعی فراگیر بوده و شامل همه تیم‌ها می‌شود. اگر اینطور باشد قهرمانی‌های سال‌های گذشته هم مشکل داشته چون این معضل مربوط به امروز نیست بنابراین بحثی که گفتید ربطی به قهرمانی فولاد ندارد.



فرکی با بیان اینکه دوست دارد بعد از پایان دوران نقاهت خود به فوتبال باز گردد در خصوص دستیاری احتمالی کی‌روش گفت: اصلا به این موضوع حتی فکر هم نمی‌کنم. حتی اگر پیشنهاد سرمربیگری تیم ملی را هم به من بدهند نمی‌پذیرم چون دوست دارم در فضای دلخواهم کار کنم. دوست ندارم جایی باشم که یک عده مخالف و یک عده موافق در آن حضور داشته باشند چونکه این موضوع به نفع هیچ کس نیست.