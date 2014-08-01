ایران در عصر غزنویان و سلجوقیان منتشر شد/ داستان پایان جهان

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب«ایران در عصر عزنویان و سلجوقیان» سومین جلد از مجموعه «چراهای تاریخ ایران» است که علاوه بر پرداختن به این دو دوره به حکومت‌های کوچی چون سیمجوریان و غوریان هم توجه می‌کند.

آن‌گونه که در کتاب «ایران در عصر عزنویان و سلجوقیان» به آن اشاره شده، ما در دوره غزنویان، برای نخستین بار بعد از ورود اسلام و اعراب مسلمان به ایران، شاهد حکومت غیرایرانیان بر کشورمان هستیم.

ترکان غزنوی و ترکمانان سلجوقی، یکی بعد از دیگری حکومت کردند. در این دو دوره، شاهان بزرگی چون محمود غزنوی، آلپ ارسلان و سلطان سنجر سلجوقی ظهور کردند. آنها توانستند بر قلمرو خود بیفزایند و به‌ویژه سلجوقیان، وسعت ایران را به بیشترین حد خود تا امروز رساندند.

در دوره سلجوقیان، دانشمندان، فیلسوفان و شاعرانی ظهور یافتند که نسبت به دوران قبل و بعد از خویش، بی‌نظیر بودند و تمدن اسلامی را به باشکوه‌ترین تمدن‎‌ها تبدیل کردند. اگرچه غزنویان و سلجوقیان در ابتدا از هنر حکومت‌داری و مردم‌داری بی‌بهره بودند اما به کمک ایرانیان با اداب و رسوم ایرانی آشنا شدند و بر مشکلات کشورداری فائق آمدند.

در این کتاب از چگونگی شکل‌گیری سلسله غزنویان، محمود غزنوی که بود، چرا مسعود را جانشین خود اعلام نکرد، سرانجام غزنویان چه شد؟ چه کسی سلسله سلجوقی را تاسیس کرد و همچنین از شاعرانی که در این دوره زندگی می‌کرده‌اند چون باباطاهر و نظامی و خاقانی سخن گفته شده است.

آخرین صفحات کتاب«ایران در عصر عزنویان و سلجوقیان» به سقوط سلجوقیان می‌پردازد و این‌که داستان پایان دنیا در چه زمانی و چگونه مطرح شد؟ ماجرا از این قرار بود که آشفتگی‌های ایران بعد از فروپاشی سلجوقیان و اقدامات ظالمانه مدعیان قدرت در دوره سلجوقی موجب شد مردم ایران باور کنند دنیا در حال پایان است.

کمی پس از این دوره مغولان به فرماندهی چنگیزخان به ایران حمله کردند. تهاجمی که ویرانی‌های بسیاری را درپی داشت. پرسش این است تا چه اندازه تفکر ایرانیان در به پایان رسیدن دنیا در حمله مغول به ایران کمک کرد؟

کتاب«ایران در عصر عزنویان و سلجوقیان»، نوشته کوروش فتحی در 1100 نسخه و به قیمت 14000 تومان از سوی انتشارات قدیانی منتشر شده است.

