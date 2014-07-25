قدیانی به یکی دیگر از چراهای تاریخ ایران پاسخ داد

به گزارش خبرنگار مهر، «با حمله اعراب مسلمان به مرزهای ایران و سقوط حکومت ساسانی، دوره جدیدی در تاریخ ایران آغاز شد که مورخان از آن با عنوان«تاریخ ایران دوران اسلامی» یا«تاریخ ایران بعد از اسلام» یاد میکنند.
با فتح ایران، دین اسلام در این سرزمین رایج شد. هرچند در قسمتهایی از ایران، مردم بر باورها و اعتقادات دین زردشتی باقی ماندند، اما اغلب ایرانیان دین اسلام را پذیرفتند. البته خلفای بنیامیه که از سال 41 هجری، اداره قلمروخلافت اسلامی را عهدهدار شدند نه براساس مساوات و عدالت اسلامی بلکه از روی تعصیات نژادی، رفتاری ستمگرانه با ایرانیان در پیش گرفتند.
در کتاب«ایران از اسلام تا آلبویه» نوشته حشمتالله سلیمی، روایت مختصری از تغییر و تحولات سیاسی، نظامی، دینی، علمی، فرهنگی، احتماعی و اقتصادی ایران از زمان وود اسلام تا پایان حکومت آلبویه است.
اگر میخواهید هنگام ظهور اسلام، اوضاع ایران چگونه بوده؟، مدائن یک شهر بوده یا چند شهر؟، در دوره ساسانی، مردم عادی چگونه زندگی میکردهاند؟، برمکیان چه کسانی بودند؟ ابومسلم خراسانی چگونه قیام کرد؟، ایرانیان در شکلگیری تمدن اسلامی چه نقشی داشتند؟ و... کتاب«ایران از اسلام تا آلبویه» را بخوانید.
در این کتاب همچنین با افرادی چون یعقوب لیث و مرداویچ و چگونگی به قدرت رسیدن آنها آشنا میشویم. آلبویه چگونه به قدرت رسید و در آن زمان، تشیع چه وضعی داشت از دیگر مواردی است که به آن پرداخته شده. اگر میخواهید بدانید نهجالبلاغه را چه کسی گردآوری کرده میتوانید این کتاب را بخوانید.
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