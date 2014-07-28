نماز عید سعید فطر در مصلای الغدیر خرم آباد برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نماز عید سعید فطر به امامت حجت الاسلام سید احمد میرعمادی نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد ساعت هفت و 30 دقیقه صبح سه شنبه در مصلای الغدیر خرم آباد برگزار می شود.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد ظهر دوشنبه در این رابطه در گفتگو با خبرنگاران با تبریک عید سعید فطر و آرزوی قبولی طاعات روزه داران لرستانی از مردم مومن و ولایتمدار خرم آباد دعوت کرد برای اقامه نماز عید سعید فطر در محل مصلای الغدیر خرم آباد حضور یابند.

حجت الاسلام میرعمادی با باین اینکه نماز روز عید فطر هم جنبه سیاسی و هم جنبه عبادی دارد، عنوان کرد: این روز را خداوند متعال برای همه مسلمانان عید قرار داده تا با اجتماع در مراسم اقامه نماز عید فطر اقتدار، انسجام و وحدت خود را به نمایش بگذارند.

وی با بیان اینکه شکر و سپاس از فلسفه های روز عید سعید فطر است، یادآور شد: مردم مومن و روزه دار در روز عید سعید فطر با حضور در نماز این روز، وحدت اسلامی خود را نشان می دهند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد روز عید سعید فطر را روز توجه بیشتر به خداوند متعال و روز اجابت دعا خواند و گفت: روز عید فطر روز بازگشت به فطرت پاک الهی است.