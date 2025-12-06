  1. استانها
  2. قم
۱۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۲۰

هوای قم در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد

قم- شاخص کیفیت هوا در شهر قم امروز به علت آلاینده ذرات معلق در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اطلاعیه اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم، امروز شاخص کیفیت هوا در شهر قم و شهر قنوات به علت آلاینده ذرات معلق (PM2/5) در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی یا ریوی، کودکان، سالمندان، مبتلایان به آسم و زنان باردار باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

گفته شده از روز جمعه ۱۴ آذر تا روز دوشنبه ۱۷ آذر با افزایش پایداری جو در بیشتر ساعات وزش باد آرام خواهد بود که سبب انباشت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا در مناطق صنعتی و پرجمعیت استان خواهد شد.

