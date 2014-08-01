حسین معدنی به دیار باقی شتافت

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین معدنی، سرمربی سابق تیم ملی والیبال ایران که به دلیل گرفتگی مجرای صفرا چند روزی در بیمارستان بستری بود، دار فانی را وداع گفت. کاپیتان سابق و خوش اخلاق تیم ملی والیبال ایران چندی پیش به دلیل گرفتگی مجرای صفرا دچار دل‌درد شد که بعد از مراجعه به بیمارستان، پزشکان متوجه شدند که توده‌ای راه مجرا را بسته و با قرار دادن یک لوله مجرا را باز کردند.

از عوارض این عمل، التهاب پانکراس بود که حسین معدنی با این مشکل مواجه شد. این التهاب به ریه هم سرایت کرد و باعث اختلال کار ریه شد به طوری که سرمربی سابق تیم ملی والیبال ایران فقط با دستگاه تنفسی قادر به تنفس بود، اما سرانجام و درحالی که پزشکان و نزدیکان وی از بهبود حال او خبر می دادند، در سن 43 سالگی درگذشت و در تاریخ جاودانه شد.



حسین معدنی قره لر

اهل اردبیل

متولد 17 اردیبهشت 1350

مدرک تحصیلی: مهندسی شیمی

پاسور و کاپیتان اسبق تیم ملی - دارای عنوان بهترین پاسور آسیا در سال 2002

(دو دوره حضور در رقابت های قهرمانی مردان آسیا 1995/2001 - یک دوره حضور در بازی های آسیایی 1994 - یک دوره حضور در رقابت های قهرمانی جهان 1998)

بازیکن تیم های استقلال - بنیاد شهید - صدا و سیما - فتح - بانک کشاورزی - هما - دانشگاه آزاد - آیدانه چالدران - پیکان تهران

(پنج دوره حضور در جام باشگاه های آسیا با تیم پیکان - 1997 / 1998 / 1999 / 2000 / 2002 - یک طلا/دو نقره/دو برنز)

سرمربی تیم های استیل آذین - داماش گیلان - باریج اسانس کاشان - شهرداری تبریز

مربی تیم ملی مردان ایران در دوران سرمربیگری زوران گائیچ 2007

سرمربی تیم ملی مردان ایران 2008 - 2010

(قهرمان و صاحب مدال طلای دو دوره جام کنفدراسیون آسیا 2008 / 2010 - نایب قهرمان و صاحب مدال نقره مردان اسیا 2009 - نایب قهرمان و مدال نقره بازی های آسیایی 2010)

مربی تیم ملی و سرمربی تیم ب ایران 2013

(مقام نهم لیگ جهانی 2013 - قهرمان کشورهای اسلامی)

مربی تیم ملی مردان ایران 2014

(مقام چهارم لیگ جهانی 2014)



زمان و مکان مراسم خاکسپاری و ختم این مرحوم متعاقبا اعلام خواهد شد.

خبرگزاری مهر درگذشت این مربی خوشنام والیبال ایران را به خانواده اش تسلیت گفته و برای وی از درگاه خداوند متعال بهشت برین را مسئلت دارد.