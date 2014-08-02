ضرورت بررسی اعتیاد از جنبه ژنتیک و روان پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا زرین دست دبیر بخش پایه هشتمین کنگره ملی دانش اعتیاد گفت: از اعتیاد به عنوان یک معضل بشری که سلامت جامعه را تهدید می کند یاد کرد و گفت: مسئله اعتیاد باید از جنبه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد بررسی و مطالعه قرار بگیرد.

وی ادامه داد : بررسی اعتیاد از جنبه ژنتیک و روانپزشکی نیز بسیار مهم است و باید در کنار دیگر اثرات این معضل مورد مطالعه قرار گیرد اما متأسفانه تحقیقات در این زمینه در کشور به طور کلی انجام نشده است.

وی با بیان اینکه مشکل دیگر در اعتیاد تغییر دائم و وجود محصولات جدید است، ادامه داد: همین امر موجب شده تا در رسیدن به یک نقطه اجماع برای حل این مشکل با محدودیت روبرو شویم.

گفت: درمان اعتیاد بودجه می‌خواهد که متأسفانه در این زمینه بودجه خاصی داده نشده است.

وی در خصوص تأثیر برگزاری کنگره ملی دانش اعتیاد گفت: این امر تأثیر دارد و موجب می شود تا نکات مهم و اثربخشی در بحث این معضل اجتماعی بررسی شود و کل مسئولان، پژوهشگران و درمانگران این حوزه در یک موعد مشخص گرد هم آیند.

در کنگره پیش رو ضمن پذیرش مقاله از پژوهشگران فعال در حوزه اعتیاد در سطح کشور از برترین دانشمندان این حوزه در ایران و جهان نیز به عنوان سخنران دعوت می شود.

هشتمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد، از 21-19 شهریور 1393 به مدت سه روز طبق روال هر ساله در سالن همایشهای رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار می‌شود .