تولیدات غیر استاندارد با آبروی صنعتی استان بازی می کند/ اعلام جرم علیه 21 واحد تولیدی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین مقیمی ظهر روز شنبه با بیان این مطلب در اولین جلسه شورای استاندارد استان مرکزی افزود: تمامی زحمات و تلاشهای صورت گرفته درتولید محصولات مختلف بخش صنعت زمانی نمود پیدا می کند که این محصولات علاوه بر تبیین جایگاه خود در بازار داخلی و جلب رضایت مشتریان کشور بتوانند حضوری موفق در بازارهای بین المللی داشته باشند.

وی ادامه داد: وقتی محصولات تولیدی غیر استاندارد در بازارهای خارجی حضور می یابند از یک سو موجب از دست رفتن بازارهای خارجی می شوند از سوی دیگر با حیثیت و آبروی صنعتی کشور بازی می کنند.

استاندار استان مرکزی با بیان این که باید برای رسیدن به تولید استاندار باید خون جگر خورد و وقت گذاشت افزود: نباید اجازه دهیم عده ای در لباس صنعتگر با تولید محصولات غیر استاندارد و فعالیت در عرصه صادرات با هویت صنعتی استان مرکزی بازی کنند.

ارائه فرصت لازم به واحدهای صنعتی فاقد پروانه استاندارد

مقیمی با تاکید بر ضرورت ارائه فرصت لازم به واحدهای صنعتی فاقد پروانه استاندارد گفت: واحدهای بازرسی چون استاندارد باید در ابتدا مهلت لازم را به واحدهای صنعتی مذکور ارائه دهند تا در فرصت 4 ماهه ضمن رفع نواقص در راستای استاندارد سازی مجموعه تولیدی و محصولات تولیدی خویش اقدام کنند و بعد از اتمام این مهلت قانونی چنانچه اقدامی جهت رفع معضلات موجود صورت ندادند نسبت به برخورد قانونی با آنها اقدام نمایند.

استاندار استان مرکزی در ادامه تاکید کرد: صنعتگری که آبروی صنعتی و تجاری استان برایش اهمیتی ندارد و به خود اجازه می دهد بجای ارتقا کیفیت محصولات تولیدی و استاندارد سازی آنها به دور زدن قوانین بپردازد لذا هر گونه برخورد قهری از جمله حکم زندان شایسته اوست و در این راستا نمی توانیم دفاعی از این دست صنعتگران داشته باشیم.

مقیمی با بیان این که منافع تولید کنندگان و مصرف کنندگان 2 اصل مهم در تولید محصولات است که باید مورد توجه قرار بگیرد گفت: توجه به این اصل در سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی نیز از سوی مقام معظم رهبری به جد آورده شده است.

وی ادامه داد: بی توجهی به کیفی سازی و رعایت استاندارد در تولید محصولاتی چون خودرو باعث شده تا ایران امروز بجای تولید محصولات با کیفیت در این زمینه به دنبال خرید محصولات کشورهای دیگری در بخش خودرو آنهم با قیمت چند برابر باشد.

استاندار استان مرکزی با اظهار تاسف از تخریب بازارهای خارجی ایران در کشورهای عراق، افغانستان و شوروی سابق به دلیل حضور نا موفق عده ای صنعتگر گفت: بی توجهی این صنعتگران به رعایت استانداردها باعث تخریب بازارهای جهانی ایران شد و حالا باید برای جبران این نقصان هزینه های بسیاری کرد.

مقیمی تاکید کرد: در برخورد با صنایع دارای مشکل نباید گزینشی و سیاسی کاری کرد بلکه باید در حرکتی کارشناسی و برگزاری نشست های تخصصی مشکلات صنعت را استخراج و زمینه رفع نواقص را فراهم کرد.

اعلام جرم استاندارد علیه 21 واحد تولیدی استان مرکزی در سالجاری

مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان مرکزی نیز در این نشست به ارائه گزارشی پیرامون فعالیت های اداره کل استاندارد استان مرکزی طی چهار ماهه اول امسال پرداخت و گفت: از ابتدای سالجاری تا کنون 69 مورد پروانه کاربرد استاندارد در استان مرکزی صادر شده است که این رقم معادل 115 درصد پیشرفت در برنامه چهارماه اداره کل در این زمینه است.

میرنظامی افزود: همچنین در این مدت211 پروانه کابرد استاندارد در استان مرکزی تمدید شده است این در حالیست که تا پایان سال 93 باید 701 فقره پروانه کاربرد استاندارد در استان تمدید شود.

وی با اشاره به بازرسی های صورت گرفته از سوی اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان مرکزی در 4 ماهه اول امسال از واحدهای تولیدی و صنعتی بیان داشت: از ابتدای سال جاری تا کنون 513 مورد بازرسی از واحدهای تولیدی استان مرکزی صورت گرفته که از این مجموع 10 مورد را بازرسی از واحدهای گاز پرکنی، 4 مورد را بازرسی از واحدهای سردخانه ای تشکیل می دهند.

مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان مرکزی با بیان این که نمونه برداری ازیک هزار و 782 واحد تولیدی و صنعتی از اولویت های کاری این اداره کل در سالجاریست افزود: در چهارماهه اول امسال 694 فقره نمونه برداری از واحدهای صنعتی محقق شده است.

میرنظامی در ادامه از تدوین 2 استاندارد ملی طی 4 ماهه اول امسال در استان مرکزی خبر داد و گفت: تا پایان سالجاری 10 استاندارد ملی در استان مرکزی تدوین خواهد شد.

وی با اشاره به اقدامات حقوقی صورت گرفته در راستای برخورد با واحدهای تولیدی و صنعتی متخلف استان مرکزی در سالجاری گفت: از ابتدای سالجاری تا کنون 88 واحد تولیدی و صنعتی استان مرکزی به علت عدم رعایت موازین قانونی استاندارد تذکر دریافت کرده اند.

مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان مرکزی گفت: همچنین در این مدت 123 واحد تولیدی صنعتی استان اخطار تخلف دریافت کرده و علیه 21 واحد صنعتی نیز اعلام جرم شده است.

میرنظامی در ادامه به مصوبه يكصدو پنجمین اجلاس شورای عالی استاندارد اشاره کرد وگفت: به منظور توسعه فرهنگ استاندارد و ارتقاء کیفیت کالا های تولیدی کشور، کلیه تولید کنندگان کالا موظف اند در مواردی که مشمول اجرای اجباری استاندارد نیستند استاندارد های ملاک عمل خود را اعم از بین المللی منطقه ای ملی سازمانی و کارخانه ای به دستگاه یا وزارتخانه صادر کننده پروانه وموسسه استاندارد اعلام نمایند ومراتب را به نحوی مقتضی وحسب دستورالعمل صادره توسط موسسه استاندارد به آگاهی مصرف کنندگان برسانند و به تبع آن متعهد به رعایت استاندارد اظهار شده باشند.