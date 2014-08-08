به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، "الکساندر برودای" امروز جمعه از سمت نخست وزیر جمهوری خلق دونتسک استعفا کرد.

جدایی طلبان دونتسک پس از استقلال کریمه از اوکراین، با جدی تر کردن فعالیت خود از تشکیل جمهوری خلق دونتسک خبر داده بودند. دلیل کناره گیری برودای افزایش حملات ارتش اوکراین به دونتسک و ناتوانی جدایی طلبان در دفع این حملات اعلام شده است.

بر اساس این گزارش، "الکساندر زاخارچنکو" به عنوان نخست وزیر جدید دونتسک معرفی شده است. زاخارچنکو از فرماندهان نیروهایی است که برای کسب استقلال از دولت مرکزی کی یف دست به اسلحه برده اند.

خبر دیگر از اوکراین آنکه در جریان حملات ارتش به مناطق شرقی، جدایی طلبان موفق به سرنگون کردن یکی دیگر از جنگنده های ارتش شدند.

ارتش اوکراین از هفته گذشته حملات خود به مناطق شرقی به ویژه شهر دونتسک را شدت بخشیده و در همین رابطه روز چهارشنیه سازمان ملل با ابراز نگرانی درباره وضعیت مردم این مناطق اعلام کرد که دست کم 700 هزار شهروند اوکراینی ساکن شهرهای شرقی مجبور به ترک کردن خانه های خود و پناه بردن به روسیه شده اند.