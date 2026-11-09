به گزارش خبرنگار مهر، اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ امروز ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۵ در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر شد.

تمامی پذیرفته شدگان لازم است جهت کسب اطلاع از نحوه ثبت نام، به سایت اینترنتی معاونت آموزشی دانشگاه محل پذیرش خود مراجعه کنند.

تذکرات مهم

الف- عدم مراجعه و ثبت نام هر یک از پذیرفته شدگان در تاریخ مقرر به منزله انصراف بوده و هیچگونه اعتراضی در این مورد پذیرفته نخواهد بود. لازم به ذکر است اعلام اسامی پذیرفته شدگان صرفاً بر اساس گزینش علمی بوده و انجام سایر مراحل پذیرش توسط دانشگاه مربوطه انجام می شود.

ب- پذیرش و ثبت نام نهایی داوطلبان، منوط به تأیید دانشگاه محل پذیرش (از جمله تأیید مدارک مربوط به سهمیه، مطابقت رشته تحصیلی، وضعیت فراغت از تحصیل داوطلب و ...) است. چنانچه در زمان ثبت نام مشخص شود که داوطلب حائز شرایط پذیرش بر اساس قوانین و مقررات نبوده است، قبولی وی لغو خواهد شد.

ج- براساس آئین نامه ها و به منظور جلوگیری از تقلب و تخلف در آزمون های ورودی، در صورت اثبات عدم صحت مدارک ارسالی توسط داوطلب و یا هرگونه تقلب یا تخلف در هر یک از مراحل آزمون، در هر زمان از تحصیل، از ادامه تحصیل داوطلب ممانعت به عمل آمده و طبق مقررات عمل خواهد شد.

به گزارش مهر، آزمون‌ ورودی دوره تکمیلی علوم آزمایشگاهی در ۲ مهرماه ۱۴۰۵ برگزار شد.