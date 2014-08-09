مسعود کیمیایی وارد دنیای خوشنویسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاهی از آثار خوشنویسی سپیده مبرهن بر اساس ماندگارترین دیالوگ های فیلم های سینمایی مسعود کیمیایی، عصر روز جمعه 17 مردادماه در فرهنگسرای شفق افتتاح شد.

سپیده مبرهن درباره آثار خوشنویسی خود که با استفاده از دیالوگ های ماندگار سینمای کیمیایی به نمایش گذاشته، توضیح داد: ما هنر خوشنویسی را بسیار دست کم گرفته ایم و حتی به تابلوهای خوشنویسی روی دیوار خانه های خود نیز توجهی نداریم. گویی خوشنویسی هنری از مد افتاده است در حالی که این هنر همیشه رو به رشد و نو شدن است.

وی یکی از دلایل پرداختن به دیالوگ های ماندگار فیلم های سینمایی را توجه بیشتر مردم به خوشنویسی عنوان کرد و یادآور شد: قصد داشتم که به خلاقیتی در هنر خوشنویسی دست پیدا کنم که به قول آقای مسعود کیمیایی فقط این هنر به اشعار شاعران قدیمی و سخنان تکراری اختصاص پیدا نکند.

این بانوی خوشنویس که سال گذشته نیز دیالوگ های ماندگار فیلم های سینمایی زنده‌یاد علی حاتمی را خوشنویسی کرده بود، در ادامه تصریح کرد: دیالوگ های برخی از فیلم های سینمایی از جمله آثار سینماگرانی چون زنده‌یاد علی حاتمی، مسعود کیمیایی، داریوش مهرجویی و بهرام بیضایی قابلیت خوشنویسی شدن را دارند که در قالب یک تابلو خط روی دیوار خانه های ما قرار گیرد تا همیشه در معرض این جملات ماندگار باشیم.

محمد مختاری کارگردان تنها سخنران این مراسم بود که در سخنانش به کلمه به عنوان معجزه پیامبر اسلام (ص) اشاره داشت که بازگوکننده حالات روحی و روانی انسانهاست.

وی سینما را تلفیقی از 7 هنر عنوان کرد که هر یک از این هنرها به تنهایی قابلیت تربیت و تذهیب انسانها را دارد و جمع شدن این هنرها در سینما در مجموع می تواند بر سرنوشت آدمها تأثیرگذار باشد.

این کارگردان سینما و تلویزیون تأکید کرد: دیدن تابلوهای خوشنویسی با دیالوگ های ماندگار سینمای ایران، می تواند آدمها را در معرض قدرت کلماتی قرار دهد که دیدن آنها به مرور می تواند تبدیل به باور شود.

مختاری در ادامه تصریح کرد: هنر کارش تأثیر روی ناخودآگاه آدم‌هاست و خوشنویس نیز از ناب ترین هنرهای ایرانی است که حالا در کنار دیالوگ های سینمایی می تواند بر مخاطب تأثیر بیشتری داشته باشد.

این مراسم با تأخیر بسیار زیادی همراه بود و حاضران در انتظار ورود مسعود کیمیایی بودند که این انتظار به سر نرسید و نمایشگاه بدون حضور کیمیایی گشایش پیدا کرد.

در این تابلوها برخی از دیالوگ های ماندگار فیلم های سینمایی مسعود کیمیایی به چشم می خورد از جمله : «اصلیت حکم با خداست»، «وقتی مرد غم داره، یک کوه غم داره»، «وقتی گریه ام می گیره حس می کنم هنوز زنده ام»، «مادر امضای خداست»، «سلامتی سه تن؛ ناموس، رفیق و وطن، سلامتی سه کس؛ زندونی و سرباز و بی کس».

حسن اسدی و کریم اکبری مبارکه بازیگرانی بودند که در این مراسم حضور داشتند.

این نمایشگاه تا 22 مردادماه در فرهنگسرای شفق به نشانی خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی، خیابان 21 ، بوستان شفق برپاست.