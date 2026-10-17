پیوند سینما و خوشنویسی در «خط هفتم»

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه آثار خط و خوشنویسی سپیده مبرهن از دیالوگ‌های فاخر سینمای ایران روز دوشنبه ۲۷ مهر در فرهنگسرای سرو افتتاح می‌شود.

در این نمایشگاه ۲۵ اثر از فیلم‌های فاخر و معناگرای سینما همچون «کمال الملک»، «سوته دلان»، «روز واقعه»، «سفر سنگ»، «هزار دستان» و «مادر» با فرمی نوین ارائه شده است.

سپیده مبرهن در سال‌های اخیر تلاش کرده است با برگزاری نمایشگاه‌های خطاطی با مضامین جدید، مخاطبان نوجوان و جوان بیشتری را به سوی این هنر اصیل جلب کند، چراکه معتقد است ترکیب سینما و خوشنویسی بسیار جذاب خواهد بود.

مراسم افتتاحیه این نمایشگاه روز دوشنبه ۲۷ مهر ساعت ۱۷ با حضور هنرمندان سینما و اساتید انجمن خوشنویسان ایران در سالن آمفی تئاتر فرهنگسرای سرو برگزار می‌شود.