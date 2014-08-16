 پروژه تعریض خیابان آفتاب بسطام پایان یافت/ آغاز بهسازي بخشي از فضاي سبز خيابان سرآسياب

محمدعلی یعقوبیان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اجرای پروژه تعریض خیابان آفتاب شهر بسطام خاطرنشان کرد: عملیات تخریب و تعریض این ملک پس از توافق شهرداری و آقای سعیدی مالک آن انجام شد.

وی هدف از اجرای این طرح را توسعه بخش شمالی شهر بسطام و فراهم کردن زیرساخت های لازم برای خدمات رسانی بهتر به شهروندان عنوان کرد و اظهار داشت: با تعریض و بهسازی خیابان آفتاب واقع در حدفاصل دو خیابان شهید باهنر و 38 متری نهر قنات صادق خان، تردد در این منطقه آسان تر می شود.

شهردار بسطام تصریح کرد: پس از اجرای طرح بازگشایی معابر به خیابان 38 متری، در آینده ای نزدیک شهروندان شاهد آغاز پروژه بزرگ بازگشایی و تعریض این خیابان خواهند بود.

یعقوبیان همچنین به آغاز بهسازي بخشي از فضاي سبز خيابان سرآسياب با اصلاح جداول، گفت: در اين طرح واحدهاي عمران و خدمات شهرداري بسطام با محوطه سازي و اصلاح جداول، فضاي سبز اطراف درختان چنار را ساماندهي مي كنند.

وی خاطرنشان کرد: استفاده بهينه از منابع آبي موجود براي آبياري فضاي سبز شهري و توسعه آن و نيز ممانعت از آسيب رسيدن به درختان چنار و گونه هاي گياهي حاشيه خيابان سرآسياب از مهم ترين دلايل اجراي اين طرح در باغ شهر بسطام است.

شهردار بسطام همچنین ضمن اشاره به عمليات روكش آسفالت معابر فرعي در سطح شهر بسطام، افزود: عمليات روكش آسفالت كوچه شش متري واقع در شهرك شهيد مطهري پايان يافت که اين عمليات عمراني پس از نصب آبراه به منظور هدايت آب هاي سطحي و بهسازي اين معبر اجرا شد.

یعقوبیان در خاتمه اظهار داشت: بهسازي و آسفالت كوچه شش متري واقع در خيابان شهيد بختياري نيز از ديگر اقدامات عمراني شهرداري بسطام در چند روز اخير بوده است.