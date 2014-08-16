به گزارش خبرنگار مهر، در این کنسرت های موسیقایی که توسط موسسه اکسیر نوین برگزار می شود بابک جهانبخش، شهرام شکوهی و سعید مدرس در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران میزبان علاقه مندان خود خواهند بود.

شهرام شکوهی که چندی پیش بر اثر عارضه قلبی در بیمارستان بستری شده بعد از طی شدن دوره نقاهت خود در تازه ترین کنسرت موسیقایی خود که طی روزهای 9 و 10 شهریور با رهبری ارکستر گرشا رضایی و سرپرستی ارکستر امیرحسین کاشانیان در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی قطعاتی از آلبوم های «مدارا» و «کولی عشق» را برای علاقه مندان موسیقی اجرا می‌کند.

بابک جهانبخش خواننده موسیقی پاپ کشورمان که این روزها درگیر حواشی مربوط به همکاری اش با باشگاه استقلال است، طی روزهای 22 و 31 شهریور ماه در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران غیر از اجرای قطعه هایی از آلبوم های «اکسیژن» قطعات جدید دیگری از آلبوم تازه خود « مدار بی قراری» را برای طرفداران خود اجرا می کند.

سعید مدرس دیگر خواننده موسیقی پاپ هم که مدت زیادی از انتشار اولین آلبوم رسمی خود «ساحل چمخاله» نمی گذرد 29 شهریور ماه امسال به رهبری ارکستر مجید علیزاده تازه ترین کنسرت خود را در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران اجرا می‌کند.