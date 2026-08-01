منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت ارزیابی و بازسازی واحدهای آسیب‌دیده از جنگ در استان اصفهان اظهار کرد: تاکنون ۱۹ هزار و ۶۳۱ واحد مسکونی و تجاری در ۳۱ شهر و ۱۲ روستای استان مورد پایش و ارزیابی قرار گرفته است که از این تعداد، ۱۳ هزار و ۱۰۵ واحد در کلان‌شهر اصفهان و ۶ هزار و ۵۲۶ واحد در سایر شهرها و روستاهای استان قرار دارد.

وی افزود: بر اساس آخرین گزارش‌های دریافت‌شده، تعمیرات و تعیین تکلیف ۱۷ هزار و ۶۸۷ واحد آسیب‌دیده جزئی به پایان رسیده و این بخش از عملیات با همکاری دستگاه‌های متولی، شهرداری‌ها، بنیاد مسکن، گروه‌های جهادی، خیرین و مشارکت مستقیم مردم انجام شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به نوع خسارت‌های واردشده به واحدها گفت: بخش عمده آسیب‌های جزئی شامل شکستن و آسیب‌دیدگی شیشه‌ها، درها و پنجره‌ها، کناف و ترمیم دیوارها بوده که عملیات تعمیر و جبران خسارت این واحدها انجام شده است.

شیشه‌فروش ادامه داد: در جریان ارزیابی‌های انجام‌شده، ۱۰۲ واحد مسکونی و تجاری تخریبی و نیازمند احداث مجدد شناسایی شد و یک‌هزار و ۶۱ واحد نیز در گروه واحدهای نیازمند تعمیرات کلی و اساسی قرار گرفتند. پیگیری برای بازسازی و تعیین تکلیف این واحدها در حال انجام است.

وی همچنین از ارزیابی خسارت واردشده به لوازم و اثاثیه زندگی خبر داد و تصریح کرد: خسارت وسایل و لوازم خانگی در حدود سه‌هزار واحد مسکونی بررسی و ثبت شده است و جبران خسارت بخش معیشتی و وسایل منازل، پس از تکمیل ارزیابی‌ها، مطابق دستورالعمل‌های ابلاغی و مصوبات کشوری توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی پیگیری و پرداخت می‌شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان درباره تقسیم وظایف دستگاه‌ها در فرآیند بازسازی بیان کرد: بر اساس مصوبات کشوری، مسئولیت ارزیابی و بازسازی ساختمان‌های آسیب‌دیده در کلان‌شهر اصفهان بر عهده شهرداری اصفهان است و در سایر شهرها و روستاهای استان نیز اداره‌کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مسئولیت این فرآیند را دنبال می‌کند.

شیشه‌فروش با تأکید بر ضرورت تسریع در تکمیل عملیات بازسازی خاطرنشان کرد: برای رسیدگی به واحدهای باقی‌مانده، تیم‌های فنی افزایش یافته و همکاری میان شهرداری‌ها، بنیاد مسکن، دستگاه‌های اجرایی، خیرین، گروه‌های جهادی و مالکان ادامه دارد تا روند تعمیر، بازسازی و پرداخت خسارت‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن به پایان برسد.

وی تأکید کرد: مدیریت بحران استان روند اجرای عملیات را به صورت مستمر رصد می‌کند و رفع مشکلات واحدهای آسیب‌دیده و بازگشت خانواده‌ها و صاحبان واحدهای تجاری به شرایط عادی، از اولویت‌های اصلی دستگاه‌های مسئول است.