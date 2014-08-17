محمدرضا اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر به شرایط بازیکنان تیم بسکتبال جوانان پیش از اعزام به محل برگزاری مسابقات قهرمانی آسیا اشاره کرد و اظهارداشت: همه بازیکنان در شرایط خوبی به سر می‌برند. روحیه بالایی دارند و از هر نظر آماده رویارویی با حریفان‌شان در این دوره از مسابقات هستند.

وی با اشاره به هدف گذاری انجام شده برای حضور تیم بسکتبال جوانان در مسابقات قهرمانی آسیا و انتخابی جهان گفت: البته در رده‌های سنی پایه نمی‌توان ارزیابی دقیقی از عملکرد و نتیجه گیری داشت چون چگونگی عملکرد دیگر تیم‌ها که شناخت دقیقی هم از آنها نیست، در نتیجه‌گیری تاثیر گذار است. بنابراین پیش‌بینی برای این مسابقات هم کاری غیرحرفه‌ای است اما باید بگویم همه شرایط مهیاست برای اینکه فینالیست شویم و آخرین تلاش‌مان در قطر برای قهرمانی باشد.

مربی تیم بسکتبال جوانان با اشاره به دیگر تیم‌های شرکت کننده در مسابقات قهرمانی آسیا خاطرنشان کرد: مسابقات در رده سنی جوانان برگزار می‌شود و بنابراین شناخت خیلی زیادی از تیم ها نیست اما طبق جدول ارزشیابی فیبا چین و کره‌جنوبی جزو تیم‌های همیشه خوب در آسیا هستند. قطر هم که به عنوان میزبان قطعا تیم خوبی خواهد داشت ضمن اینکه معمولا در ترکیب تیم‌های این کشور بازیکنان غیرقطری هم دیده می‌شوند.

وی ادامه داد: ژاپن، فیلیپین و چین‌تایپه هم جزو تیم‌های خوب شرکت کننده خواهند بود. در رده سنی پایه به تیمی مانند هند هم باید بها داد. در کل نمی‌توان از کنار هیچ تیمی به راحتی گذشت و آن را نادیده گرفت. باید به همه تیم‌ها به عنوان حریف جدی نگاه کرد و اینکه با بهترین شرایط ممکن برابر آن تیم صف آرایی کنیم.

مربی تیم بسکتبال جوانان تاکید کرد: یکی دو روز که از مسابقات بگذرد می‌توان ارزیابی نسبتا دقیقی از تیم‌های شرکت کننده داشت اما همان طور که گفتم وضعیت بازیکنان خوب است و هدف ما هم کسب سهمیه جهانی است اما با فینالیست شدن.

به گزارش مهر، بیست و سومین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی جوانان آسیا طی روزهای 28 شهریورماه تا 6 شهریورماه در قطر برگزار می‌شود. سه تیم برتر این رقابت‌ها صاحب سهمیه جهانی می‌شوند. تیم ایران برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا امروز عازم دوحه خواهد شد.