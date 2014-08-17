به گزارش خبرگزاری مهر، نشر چشمه به عنوان پرفروش‌ترین ناشر بهار فروشگاه اینترنتی شهر کتاب معرفی شده است. و طی روزهای پایانی مردادماه، محصولات این ناشر، با 10 درصد تخفیف در فروشگاه اینترنتی شهر کتاب به فروش می‌روند. این فروشگاه در ادامه اجرای طرح‌های تخفیفی خود، این بار با همکاری نشر چشمه، کتاب‌های این انتشارات را تا پایان مرداد، با میزان تخفیف اعلام‌شده عرضه می‌کند.

کتاب‌های نشر چشمه در حوزه‌های داستان، فلسفه، سیاست، اقتصاد، کودک و نوجوان، موسیقی، سینما، تئاتر، تاریخ و اسطوره و... در قالب مجموعه‌های مختلف منتشر می‌شوند. بعضی از این مجموعه‌ها عبارت‌اند از جهان تازه داستان، کتاب‌های قفسه آبی، متن‌های پیشینه داستانی، جهان نو، جهان کلاسیک، جهان سیاه، جهان خیال، جهان تازه شعر، شعر جهان، جهان تازه نمایش، مجموعه مطالعات سینمایی، کتاب ونوشه، اندیشه امروز ایران، مجموعه کتاب‌های اقبال و...

ابله، قمارباز، تو در قاهره خواهی مرد، دختری با گوشواره مروارید، قرمز جدی، روزگار سپری شده مردم سالخورده، آب آسمان، نگهبان، هیچ وقت، هست یا نیست، باشگاه مشت زنی، عقاید یک دلقک، پسری روی سکوها، مادربزرگت را از اینجا ببر و ... از جمله کتاب‌های پرفروش نشر چشمه در فروشگاه اینترنتی شهرکتاب هستند.

اهالی فرهنگ و هنر می‌توانند تا پایان مرداد، کتاب‌های نشر چشمه را با 10 درصد تخفیف خرید از فروشگاه اینترنتی شهرکتاب به آدرس shop.bookcity.org خریداری کنند. امکان خرید تلفنی نیز از این فروشگاه وجود دارد.