به گزارش خبرنگار مهر، محمد صارمی زاده شامگاه شنبه در آیین تجلیل از خبرنگاران سمنانی در هتل دربند مهدیشهر دور بودن از مسائل حاشیه ای رسالت خبرنگاران دانست و افزود: سمنان استانی مستعد برای توسعه است که به وحدت نیاز دارد.

وی با اشاره به اینکه خبرنگاران استان سمنان به توسعه و پیشرفت آن علاقمند هستند، خاطرنشان کرد: اگر خبرنگاران و رسانه ها به ایجاد زمینه برای وحدت و دوری از مسایل حاشیه ای در استان سمنان کمک کنند به رسالت تاریخ خود عمل کرده اند.

علاقه خبرنگاران به توسعه استان سمنان ستودنی است

رئیس شورای اطلاع رسانی استان سمنان علاقه خبرنگاران به توسعه استان را ستود و گفت: شجاعت، قدرت بیان، قدرت کسب خبر و امانتداری صفات مهم خبرنگاران است و معترفم که خبرنگاران استان سمنان این ویژگی ها را دارا هستند.

صارمی زاده با بیان اینکه خبر، عرصه خطیری است و خبرنگاری شغل انبیا محسوب می شود، اظهار کرد: رسالت آگاهی بخشی و انتقال پیام آنقدر مهم است که خداوند پیامبران یعنی برگزیدگانش را برای این رسالت مهم انتخاب کرد.

وی به حضور چندباره خود در آیین های روز خبرنگار در این استان اشاره کرد و افزود: اگر 10 بار هم به جشن روز خبرنگار دعوت شوم باز هم در آن حاضر می شوم.

خبرنگاران و مخاطبان نیازمند سواد رسانه ای و اطلاعاتی

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان نیز با تاکید بر لزوم داشتن سواد رسانه ای و اطلاعاتی در عصر حاضر از سوی خبرنگاران و مخاطبان رسانه ها، گفت: امروز اگر کسی سواد رسانه ای و اطلاعاتی نداشته باشد، قدرت گزینش ندارد و از قافله نبرد رسانه ای عقب می ماند.

محمد رضا سوقندی با اشاره به پیشرفت بشر و طی دوره هایی مانند عصر کشاورزی، صنعتی، فراصنعتی و رسانه ای، اظهار داشت: در شرایط توسعه فناوری و سرعت بی سابقه رشد اطلاعات علمی، کسانی پیشگام هستند که خود و مخاطبانشان به نوع جدیدی از علم و معرفت به نام سواد رسانه ای آشنا باشند.

وی اظهار داشت: تعامل اعضای انجمن خبرنگاران این استان در ارتباط با مسئولان و تعامل با بخش های مختلف دولتی و غیردولتی که با اهداف دولت تدبیر و نیز هماهنگی دارد، قابل تقدیر است.

طبقه بندی خبرنگاران نیاز اساسی حال حاضر جامعه خبری

مسئول انجمن خبرنگاران استان سمنان نیز در این مراسم پایش، ارزیابی و طبقه بندی خبرنگاران را نیاز اساسی حال حاضر جامعه خبری در استان دانست و تاکید کرد: نظام مند کردن و رتبه بندی خبرنگاران با در نظر گرفتن اولویت ها بهترین راه پاسخگویی به نیازهای جامعه خبری است.

محمد تقی قدس خواستار رتبه بندی خبرنگاران شد و گفت: درجه بندی خبرنگاران و نظام مندشدن فعالیت های رسانه ای علاوه بر غربال خبرنگاران فعال و جدی از خبرنگاران غیرفعال، می تواند به پاسخگوتر کردن این قشر فعال و اثرگذار کمک بیشتری کند.

وی با اشاره به نقش تشکل ها و سازمان های مردم نهاد در دوران معاصر، گفت: بهتر است دستگاه های اجرایی بخشی از برنامه های خود و از جمله برنامه های آموزشی و همایش ها و برنامه هایی نظیر تقدیر از رسانه ها و خبرنگاران را به این تشکل ها واگذار کنند تا اهل رسانه خود به نوعی درگیر این برنامه ها شوند.

قدس گفت: بی تردید اگر برنامه هایی از این دست از دستگاه های دولتی به تشکل های مردم نهاد واگذار شود، خروجی کار نیز اثرگذاری بیشتری خواهد داشت برای همین پیشنهاد می شود برنامه های روز خبرنگار با محوریت دستگاه هایی نظیر شورای اطلاع رسانی استان، صداوسیما، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ... به تشکل های قانونی فعال در این بخش واگذار شود.

پنج روابط عمومی برتر استان سمنان تقدیر می شوند

مسئول انجمن خبرنگاران استان سمنان، به برخی فعالیت های این انجمن در یک سال گذشته اشاره کرد و افزود: این انجمن با وجود محدودیت های مالی در یک سال گذشته گام های خوبی در راستای تقویت رسانه های استان برداشت که برپایی همایش نقش رسانه در دولت تدبیر و امید با حضور حجت الاسلام مسیح مهاجری، کارگاه آموزشی مقررات مطبوعات و جرائد با حضور یکی از اساتید این حوزه، اعطای گواهینامه دوره ها به خبرنگاران، سرکشی از خبرنگاران پیشکسوت، رایزنی با دستگاه های اجرایی استان با هدف تسهیل در ارتباط رسانه ها با مسئولان استان و ... از جمله این فعالیت ها است.

وی، همچنین هماهنگی برای چکاپ رایگان سالانه خبرنگاران در مراکز وابسته با دانشگاه علوم پزشکی سمنان، تمبر یادبود روزخبرنگار با همکاری اداره کل پست استان و ... را از دیگر خدمات این انجمن به فعالان رسانه ای استان برشمرد.

قدس همچنین ضمن تقدیر از همراهی های روابط عمومی های دستگاه های اجرایی استان به تجلیل از مسئولان پنج روابط عمومی در نشت سال گذشته اشاره کرد و گفت: این رویه در همایش امسال نیز ادامه دارد و طی آن از پنج روابط عمومی استان تقدیر می شود.

مسئول انجمن خبرنگاران استان سمنان با تقدیر از دستگاه هایی که این انجمن را در برگزاری این نشست همراهی کرده بودند، افزود : نشست امسال با همکاری و همراهی مسئولان و دستگاه هایی نظیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، شورای اطلاع رسانی و معاونت سیاسی استاندار، جهاددانشگاهی استان، اوقاف و امور خیریه، کمیته امداد، علوم پزشکی سمنان، هلال احمر، شرکت شهرک های استانحوزه هنری و ... عملی شد که جای تقدیر دارد.

خبرنگاران وجدان بیدار جامعه هستند

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان نیز در این آیین، خبرنگاران را وجدان بیدار دانست و گفت: اگر این وجدان بیدار باشد و درست عمل کند جامعه به سعادت و راه درست هدایت می شود.

مهدی شادنوش تاکید کرد: مسئولان نیز باید گوش شنواتری برای شنیدن انتقاد و نظر خبرنگاران داشته باشند.

خبرنگار ابزار قدرتمند جامعه هستند

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان سمنان رسانه و خبرنگاران را ابزارهای قدرتمند جامعه توصیف کرد که نقش مهمی در انعکاس مشکلات جامعه به مسئولان دارند و گفت: رسانه ها و خبرنگاران در بخشهایی مانند صرفه جویی انرژی که مساله مهم کشور است نیز سهم قابل توجهی دارند.

سیدمحمد موسوی زاده متوسط سالانه مصرف انرژی برق غیرمولد یا خانگی در جهان را 900 کیلووات ساعت عنوان و خاطرنشان کرد: این متوسط در کشور دو هزار و 700 کیلو وات و در استان سمنان هزار و 700 کیلووات ساعت است.

وی تاکید کرد: خبرنگاران می توانند با آگاهی بخشی لازم در کاهش مصرف انرژی برق و نزدیک کردن آن به متوسط جهانی و مطلوب به خوبی نقش خود را ایفا کنند.

ایجاد 37 فقره وقف جدید از ابتدای سال در استان سمنان

مدیر کل اوقاف و امورخیریه استان سمنان هم در این مراسم از 37 فقره وقف جدید از ابتدای سال در این استان خبر داد و گفت: 500 میلیارد ریال سرمایه گذاری خیرین و بیش از 100 میلیارد ریال اوراق وقف آماده سرمایه گذاری به ویژه در حوزه سلامت از اقدامات خیرین در سالجاری است.

حجت الاسلام عبدالله واحدی افزود: خبرنگاران می توانند با آگاهی بخشی به خیرین برای وقف در اهداف مورد نظر، در رفع مشکلات و معضلات جامعه نقش داشته باشند.

در آئین روز خبرنگار که از سوی انجمن خبرنگاران استان سمنان برگزار شد، بیانیه علیرضا خسروی نماینده مردم سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی به مناسبت روز خبرنگار قرائت شد.

همچنین دراین مراسم از مسئولان فعال روابط عمومی که دراطلاع رسانی همکاری تنگاتنگ با رسانه ها دارند تجلیل شد.