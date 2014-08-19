به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت فنی و پشتیبانی صدا وسیمای مرکز قم اعلام کرد: به منظور توسعه، تکمیل و تقویت سینگال رسانی شبکه‌های رادیو تلوزیونی دیجیتال در استان قم، فرستنده آنالوگ سیمای نور خاموش شد و از این پس شهروندان قمی برای دریافت شبکه تلوزیونی قم باید از گیرنده‌های دیجیتال استفاده کنند.

پیش از این پخش فرستنده آنالوگ شبکه سیما نیز در استان قم متوقف شده بود.

در حال حاضر با راه اندازی فرستنده‌های دیجیتال 24 شبکه سیما و 20 شبکه رادیویی در استان قم قابل دریافت است که با توسعه این روند قابل فزایش نیز خواهد بود.

روند خاموشی فرستنده‌های آنالوگ در کشور از سوم اسفندماه 1390 آغاز شده و تا پایان سال جاری تکمیل خواهد شد.

