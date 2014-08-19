درگیری ویسی با ماموران نیروی انتظامی

به گزارش خبرنگار مهر، شهرآورد اهواز بین دو تیم فوتبال فولاد خوزستان و استقلال خوزستان در حالی امروز در اهواز برگزار شد که هوای شرجی و رطوبت حدود 90 درصدی شهر اهواز، باعث حاکم شدن نوعی کلافگی بر بازیکنان و کادر فنی شده بود به همین دلیل شاهد یک بازی نسبتا پربرخورد بودیم.



در دقیقه 90 این بازی داور گل زده استقلال خوزستان که بازی را به تساوی می کشاند مردود اعلام کرد که این امر منجر به آغاز تنش شدیدی در این دیدار شد و بازیکنان و کادرفنی تیم استقلال خوزستان به شدت به این تصمیم داور اعتراض کردند.



این تنش ها با شعارهای تند هواداران دو تیم نیز همراه شد، در پایان بازی در نهایت به درگیری شدید ماموران نیروی انتظامی و عبدالله ویسی سرمربی استقلال خوزستان منجر شد.



هواداران فولاد خوزستان هم که تیشمان این بازی را به سود خاتمه داده بود نیز به شدت علیه داور و برخی بازیکنان استقلال خوزستان شعار دادند.



همچنین در این بازی عبدالهادی خنیفر کاپیتان استقلال خوزستان که در بازی مقابل استقلال تهران بعد از تصمیم داور در اعلام پنالتی کرار به شدت به داور فحاشی کرده بود امروز ظرف 4چهار دقیقه دو کارته شد و از بازی بیرون رفت. او کارت او را روی خطا روی شریفات گرفت و کارت زرد دوم را به دلیل تمارض دریافت کرد.



در این بازی یک گل نیز از سوی بازیکنان فولاد مردود اعلام شده بود.