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۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۳۷

دپوی سوخت قاچاق در هندیجان کشف شد

دپوی سوخت قاچاق در هندیجان کشف شد

اهواز- رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان خوزستان از کشف دپوی ۲۲ هزار لیتر گازوئیل قاچاق و خارج از شبکه قانونی توزیع در شهرستان هندیجان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سیروس دریکوند ظهر امروز پنجشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در پی کسب خبری مبنی بر دپوی مقادیر زیادی سوخت قاچاق در انباری واقع در یکی از روستاهای شهرستان هندیجان، بررسی موضوع در دستور کار مأموران انتظامی آن فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس امنیت اقتصادی پس از انجام تحقیقات نامحسوس و حصول اطمینان از دپوی سوخت در محل مذکور، طی بازرسی از محل، ۲۲ هزار لیتر گازوئیل قاچاق و خارج از شبکه قانونی توزیع کشف کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان خوزستان با بیان اینکه ارزش سوخت کشف‌شده توسط کارشناسان ۳۳ میلیارد ریال برآورد شده است، بیان کرد: در این رابطه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

کد مطلب 6922372

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