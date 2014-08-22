مدیران وگروههای سیاسی گل به دروازه خودی نزنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی در نماز جمعه اراک با تاکید بر شناخت ماهیت صهیونیستها، وهابیها و گروههای تکفیری و مرتجع با نامهای گوناگون افزود: اگر امت اسلامی بصوررت یکپارچه در برابر توطئه ها و نقشه های شیطانی می ایستادند و فریب نمی خوردند، سرنوشت دنیای اسلام بگونه ای دیگر رقم می خورد.

وی با تاکید بر اینکه باید راه نفوذ و سلطه اجانب و اقمار و ایادی دشمن را ببندیم و به آنها اجازه تخریب، تحریک، عضوگیری، جریان سازی، فتنه انگیزی و فتنه افکنی ندهیم تصریح کرد: اگر ملت مسلمان ایستادگی می کردند امروز صهیونیستها و جریانهای تکفیری و انحرافی نمی توانستند این همه در دنیای اسلام فتنه کنند و این همه کشت و کشتار و نسل کشی بوجود آورند و بر طبل تفرقه بکوبند و دنیای اسلام را با چالشهای وحشتناک و دلخراش و مخرب مواجه کنند.

آیت الله دری نجف آبادی با یادآوری جنایت های رژیم صهیونیستی در فلسطین ادامه داد: صهیونیست های جنایت کار با تخریب 200 مسجد و کشته و زخمی کردن مردم ، در خراب کاری های فیزیکی و معنوی ید طولایی دارند. این رژیم منحوس با محاصره نوار غزه این مکان را به زندانی برای مردم مسلمان فلسطین تبدیل کرده و اجازه ارسال هرگونه دارو و غذا برای درمان مجروحان و زنان و کودکان را نمی دهد.

صهیونیست ها جنایت کار ترین و پیمان شکنترین مردم در تاریخ هستند



وی با بیان اینکه صهیونیست ها جنایت کار ترین و پیمان شکنترین مردم در تاریخ هستند، افزود: فلسطینی ها 23 سال است که مذاکرات را شروع کرده اند و هر بار به دلیلی صهیونیست ها با پیمان شکنی مذاکرات را زیر پا گذاشته اند .

امام جمعه اراک بابیان اینکه دنیای اسلام در طول تاریخ جنگ های صلیبی و صهیونیستی و سقوط اندلس و جنگ های مغول ها علیه تمامیت دنیای اسلام و جنگ های اول و دوم جهانی، جنگ های منطقه ای و منازعات قومی، مذهبی و طائفی بوده اند گفت: این ها نمونه های بسیار تلخ از نفوذ اجانب، سلطه بیگانگان ، تفرقه افکنی، دامن زدن به اختلافات ، پررنگ کردن مسائل قومی ، نژادی ، مذهبی ، فرقه ای ، فرقه سازی ، حمایت از فرقه گرایی، موج سواری و تخریب پشتوانه های عظیم اسلامی و مردمی و ایجاد شکاف و نفاق در دنیای اسلام در میان مسلمانان بوده اند.

وی اظهارداشت: استراتژی همه ما و تمامی مسلمانان در سراسر جان باید اعتلای کلمه الله و کلمه توحید و حفظ ممالک اسلامی و دفاع از کیان امت اسلامی و سرزمین های مسلمانان و پاسداری و صیانت از حقوق اسلام و مسلمین در جهان و تلاش در راه وحدت و یکپارچگی مسلمانان و عزت و اقتدار اسلامی باشد.

چهره روشن و درخشان اسلام علوی و قرآن محمدی را به جهانیان معرفی کنیم

امام جمعه اراک اضافه کرد: باید همه تلاش کنیم تا چهره روشن و درخشان اسلام علوی و قرآن محمدی را به جهانیان معرفی کنیم و از حقوق مظلومین و مستضعفین دفاع کنیم و با بسیج تمامی امکانات و ظرفیت ها و آزاد سازی انرژی متراکم جهان اسلام بار دیگر مجد و عظمت را به دنیای اسلام برگردانیم.

نماینده ولی فقیه با اشاره به اینکه ما همه امانتدار هستیم و همه در برابر خداوند متعال مسئولیت داریم، گفت: باید با مجاهدت فراگیر به پا خیزیم و با تلاش مضاعف بر ضعف ها و نابسامانی ها پیروز شویم و راه دشمنان را ببندیم و فریب تبلیغات مسموم و توطئه های آنها را نخوریم.

علماو بزرگان و سیاستمداران دنیای اسلام باید به داد اسلام برسند

وی با تاکید بر اینکه علما و بزرگان و سیاستمداران دنیای اسلام باید به داد اسلام برسند و فریب شیاطین درونی و بیرونی و شیطان بزرگ را نخورند گفت: باید دارای اتاق فکر باشیم و در کانون های فکر و تدبیر تمامی جریانات داخلی و خارجی ر ا رصد نماییم و برای پیشبرد اهداف و خنثی سازی توطئه ها برنامه ریزی و تدبیر نماییم .

خطیب نماز جمعه اراک اضافه کرد: مراکز حوزوی و دانشگاهی ما باید این دو رسالت بزرگ را به نحو احسن انجام دهند و همه باید بفرست و اقتدار اسلام و امت اسلامی بیندیشیم و بدور از افراط و تفریط و تندروی و کندروی مسیر آینده را برای نسل جوان و علاقمندان ترسیم نماییم و اجازه سوء استفاده به بیگانگان ندهیم و به نام اسلام حرمت اسلام و مسلمانان و پیامبر اعظم (ص) را هتک نکنیم.

وی ضمن یادآوری سالروز شهادت امام صادق(ع)، یکی از دغدغه های امام جعفر صادق(ع) را مبارزه با جریان انحرافی دانست و ادامه داد: مسلمانان در سده های اول تا چهارم هجری از نظر فکری و علمی به عنوان پیشتاز جهان محسوب می شدند و در این مقطع شاهد اوج گیری رشد فکری و چیرگی فکری و علمی مسلمانان بر جهان فراهم شد و اگر مسلمانان با یکدیگر متحد شوند شهد روزهای طلایی دنیای اسلام خواهیم بود.

