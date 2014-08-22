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۳۱ مرداد ۱۳۹۳، ۱۵:۵۴

آیت الله دری نجف آبادی:

مدیران وگروههای سیاسی گل به دروازه خودی نزنند

مدیران وگروههای سیاسی گل به دروازه خودی نزنند

اراک- خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک ضمن توصیه به مدیران وگروههای سیاسی به شناخت دوست و دشمن نظام گفت: باید جریانها و حرکتهای دشمنان داخلی و خارجی را هر چه بهتر و بیشتر بشناسیم تا این عدم شناخت باعث نشود گل به دروازه خودی بزنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی در نماز جمعه اراک با تاکید بر شناخت ماهیت صهیونیستها، وهابیها و گروههای تکفیری و مرتجع با نامهای گوناگون افزود: اگر امت اسلامی بصوررت یکپارچه در برابر توطئه ها و نقشه های شیطانی می ایستادند و فریب نمی خوردند، سرنوشت دنیای اسلام بگونه ای دیگر رقم می خورد.

وی با تاکید بر اینکه باید راه نفوذ و سلطه اجانب و اقمار و ایادی دشمن  را ببندیم و به آنها اجازه تخریب، تحریک، عضوگیری، جریان سازی، فتنه انگیزی و فتنه افکنی ندهیم تصریح کرد:  اگر ملت مسلمان ایستادگی می کردند امروز صهیونیستها و جریانهای تکفیری و انحرافی نمی توانستند این همه در دنیای اسلام فتنه کنند و این همه کشت و کشتار و نسل کشی بوجود آورند و بر طبل تفرقه بکوبند و دنیای اسلام را با چالشهای وحشتناک و دلخراش و مخرب مواجه کنند.

آیت الله دری نجف آبادی با یادآوری جنایت های رژیم صهیونیستی در فلسطین ادامه داد: صهیونیست های جنایت کار با تخریب 200 مسجد و کشته و زخمی کردن مردم ، در خراب کاری های فیزیکی و معنوی ید طولایی دارند. این رژیم منحوس با محاصره نوار غزه این مکان را به زندانی برای مردم مسلمان فلسطین تبدیل کرده و اجازه ارسال هرگونه دارو و غذا برای درمان مجروحان و زنان و کودکان را نمی دهد.

صهیونیست ها جنایت کار ترین و پیمان شکنترین مردم در تاریخ هستند

وی با بیان اینکه صهیونیست ها جنایت کار ترین و پیمان شکنترین مردم در تاریخ هستند، افزود: فلسطینی ها 23 سال است که مذاکرات را شروع کرده اند و هر بار به دلیلی صهیونیست ها با پیمان شکنی مذاکرات را زیر پا گذاشته اند .

امام جمعه اراک بابیان اینکه دنیای اسلام در طول تاریخ جنگ های صلیبی و صهیونیستی و سقوط اندلس و جنگ های مغول ها علیه تمامیت دنیای اسلام و جنگ های اول و دوم  جهانی، جنگ های منطقه ای و منازعات قومی، مذهبی و طائفی بوده اند گفت: این ها نمونه های بسیار تلخ از نفوذ اجانب، سلطه بیگانگان ، تفرقه افکنی، دامن  زدن به اختلافات ، پررنگ کردن مسائل قومی ، نژادی ، مذهبی ، فرقه ای ، فرقه سازی ، حمایت از فرقه گرایی، موج سواری و تخریب پشتوانه های عظیم اسلامی و مردمی و ایجاد شکاف و نفاق در دنیای اسلام در میان مسلمانان بوده اند.

وی اظهارداشت: استراتژی همه ما و تمامی مسلمانان در سراسر جان باید اعتلای کلمه الله و کلمه توحید و حفظ ممالک اسلامی و دفاع از کیان امت اسلامی و سرزمین های مسلمانان  و پاسداری و صیانت از حقوق اسلام و مسلمین در جهان و تلاش در راه وحدت و یکپارچگی مسلمانان و عزت و اقتدار اسلامی باشد.

چهره روشن و درخشان اسلام علوی و قرآن محمدی را به جهانیان معرفی کنیم

امام جمعه اراک اضافه کرد: باید همه تلاش کنیم تا چهره روشن و درخشان اسلام علوی و قرآن محمدی را به جهانیان معرفی کنیم و از حقوق مظلومین و مستضعفین دفاع کنیم و با بسیج تمامی امکانات و ظرفیت ها و آزاد سازی انرژی متراکم جهان اسلام بار دیگر مجد و عظمت را به دنیای اسلام برگردانیم.

نماینده ولی فقیه با اشاره به اینکه ما همه امانتدار هستیم و همه در برابر خداوند متعال مسئولیت داریم، گفت: باید با مجاهدت فراگیر به پا خیزیم و با تلاش مضاعف بر ضعف ها و نابسامانی ها پیروز شویم و راه دشمنان را ببندیم و فریب تبلیغات مسموم و توطئه های آنها را نخوریم.

علماو بزرگان و سیاستمداران دنیای اسلام باید به داد اسلام برسند

وی با تاکید بر اینکه علما و بزرگان و سیاستمداران دنیای اسلام باید به داد اسلام برسند و فریب شیاطین درونی و بیرونی و شیطان بزرگ را نخورند گفت: باید دارای اتاق فکر باشیم و در کانون های فکر و تدبیر تمامی جریانات داخلی و خارجی ر ا رصد نماییم و برای پیشبرد اهداف و خنثی سازی توطئه ها برنامه ریزی و تدبیر نماییم .

خطیب نماز جمعه اراک اضافه کرد: مراکز حوزوی  و دانشگاهی ما باید این دو رسالت بزرگ را به نحو احسن انجام دهند و همه باید بفرست و اقتدار اسلام و امت اسلامی بیندیشیم و بدور از افراط و تفریط و تندروی و کندروی مسیر آینده را برای نسل جوان و علاقمندان ترسیم نماییم و اجازه سوء استفاده به بیگانگان ندهیم و به نام اسلام حرمت اسلام و مسلمانان و پیامبر اعظم (ص) را هتک نکنیم.

وی ضمن یادآوری سالروز شهادت امام صادق(ع)،  یکی از دغدغه های امام جعفر صادق(ع)  را مبارزه با جریان انحرافی دانست و ادامه داد: مسلمانان در سده های اول تا چهارم هجری از نظر فکری و علمی به عنوان پیشتاز جهان محسوب می شدند و در این مقطع شاهد اوج گیری رشد فکری و چیرگی فکری و علمی مسلمانان بر جهان فراهم شد و اگر مسلمانان با یکدیگر متحد شوند شهد روزهای طلایی دنیای اسلام خواهیم بود.
 

کد مطلب 2354989

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