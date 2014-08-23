غرب آماه همکاری با اسد علیه داعش است/امکان همکاری آشکار یا پنهان آمریکا با سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه ایندیپندنت با اشاره به واکنش کشورهای غربی در روزهای گذشته از آمادگی این کشورها برای همکاری با حکومت سوریه برای مقابله با داعش خبر می دهد.

این روزنامه در ادامه به نقل از یک مقام اطلاعاتی غربی می نویسد: گزارش های سازمان اطلاعات آلمان نشان می دهد که آمریکا در هفته های اخیر بطور محرمانه اطلاعاتی را در مورد مواضع داعش در اختیار حکومت سوریه قرار داده و دلیل حملات دقیق جنگنده های سوری به مواضع داعش و تلفات سنگین آن به همین دلیل بوده است.

به نوشته این روزنامه، با توجه به همکاری اطلاعاتی مخفیانه امریکا با سوریه، این امکان نیز وجود دارد که آمریکا بطور مخفیانه و یا حتی آشکار شروع به همکاری نظامی با دولت سوریه برای مقابله با داعش کند.

در همین رابطه رسانه های غربی از بررسی طرح های مقابله با داعش توسط دولت آمریکا خبر می دهند. دیروز جمعه چند روز پس از انتشار ویدئوی قتل جیمز فولی، خبرنگار آمریکایی، "بن رودز" معاون مشاور امنیت ملی آمریکا، به رسانه ها گفت: اگر ما توطئه ای علیه مردم آمریکا ببینیم، این را تهدیدی برای آمریکا ناشی از هرکجا که باشد می دانیم و آماده ایم علیه آن تهدید اقدام کنیم. اگر کسی به سراغ آمریکایی ها بیاید، ما سراغش می رویم، هرکجا که باشد، و این چیزیست که برنامه ریزی‌ ما را در روزهای آینده هدایت خواهد کرد.

"مارتین دمپسی" رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا نیز در یک نشست خبری همراه با وزیر دفاع آن کشور، با اشاره به حملات علیه داعش در عراق تاکید کرده بود که می توان این گروه را محدود کرد. اما باید در سوریه به سراغش رفت. این سازمانی‌ است که عقاید آخرالزمانی دارد و باید آن را شکست داد. آیا می توان آنها را بدون در نظر گرفتن بخشی که در سوریه است، شکست داد؟ پاسخ منفی‌ است.

روزنامه نیویرک تایمز نیز با اشاره به بررسی انجام حملات علیه داعش در سوریه، از قول مقامات آمریکایی، می نویسد که آمریکا در کنار موارد گوناگون، حملات هوایی (علیه داعش) و یا اعزام نیروهای ویژه به خاک سوریه را نیز بررسی می کند.

نیویرک تایمز در مورد راه های ممکن برای جنگ با داعش می نویسد: مواردی مانند افزایش تلاشهای محدود برای آموزش و تجهیز شورشیان میانه رو در سوریه، که هم علیه داعش و هم علیه بشار اسد می‌جنگند، یا همکاری با همپیمانانی در محل، مثلا کردهای سوریه، می توانند از گزینه های دیگر در این راه باشند.

روز گذشته نیز "مالکوم ریفکایند" رئیس کمیته امنیت و اطلاعات مجلس عوام انگلیس با انتقاد از رویکرد لندن و واشنگتن در مقابله با گروه های تروریستی خواستار حمایت بریتانیا و آمریکا از دولت سوریه برای شکست دادن داعش شد.

وی گفت: اگر انگلیس و آمریکا خواهان شکست دادن داعش هستند باید با بشار اسد همکاری کنند.

ریفکایند که رئیس کمیته امنیت و اطلاعات مجلس عوام است، افزود: کشته شدن خبرنگار آمریکایی به دست داعش اهمیت اقدام فوری علیه این گروه را مشخص کرد. داعش باید از بین برود و ما نباید زمان را در این خصوص که چه کاری باید انجام بدهیم از دست بدهیم.