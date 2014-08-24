"لاوریم مهاجری" جلاد یوگسلاو تبار داعش به هلاکت رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبر 7 ترکیه، "لاوریم مهاجری" از اروپایی هایی که با سفر به خاورمیانه و حضور در سوریه به جمع تروریست های داعش پیوسته اند در حملات اخیر ارتش سوریه به مواضع این گروه کشته شد.

لاوریم بعد از انتشار تصاویری از سر بریدن مردم عادی و همچنان نظامیان سوری به شهرت رسید. چند روز قبل وی تصاویری جدید از اقدامات خود در سربریدن افراد مختلف را در فیسبوک منتشر کرد که این حرکت وی موجب برگزاری نشست امنیتی در کوزوو شد.

مقامات عالی رتبه کوزوو و وزیر کشور آن پس از بررسی این تصاویر و انجام گفتگوهای مفصل اعلام کردند که به هیچ گروه افراطی اجازه فعالیت در این کشور را نخواهند داد.

متعاقب این نشست امنیتی، خانواده لاوریم تحت بازجویی قرار گرفتند و سه نفر از دوستان وی که با تروریست های حاضر در سوریه در ارتباط بودند بازداشت شدند.

فعالیت تروریست های اروپایی در عراق و سوریه به شدت موجب نگرانی مقامات اروپایی شده است. این نگرانی ها به ویژه پس از انتشار تصویری ویدئویی سربریدن روزنامه نگار آمریکایی توسط یک تروریست انگلیسی به اوج خود رسید.

در همین رابطه و در هفته گذشته "ماری هارف" سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در اظهاراتی اقرار کرد که از زمان آغاز بحران سوریه، 12 هزار تروریست از 50 کشور جهان از جمله آمریکا برای جنگ با دولت سوریه به این کشور عربی سفر کرده اند.

به گزارش مهر، هر چند هارف مدعی شده که فقط 12 هزار تروریست غربی به سوریه اعزام شده اند اما برخی از آمارها حکایت از آن دارد که تعداد این افراد بسیار بیشتر از آماری است که وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده است.

بر اساس گزارش های تایید شده از سوی مقامات غربی، در حال حاضر، حدود هفت هزار تروریست فقط از کشورهای اروپایی و آمریکا در سوریه حضور دارند و این در حالی است که دولتهای این کشورها کاملا در جریان سفر آنها و حضورشان در ناآرامی های سوریه قرار دارند. بر اساس گزارشهای موجود، فرانسه و انگلیس در میان کشورهای غربی بیشترین تروریست را به سوریه اعزام کرده اند.

بر همین اساس، غربی ها در گزارشی با عنوان جنگجویان خارجی در سوریه و ملیت های آنها، اعلام کردند که چچن با اعزام 14 هزار نفر به سوریه در صدر کشورهای صادرکننده تروریست به سوریه قرار دارد و عربستان با اعزام 12 هزار تروریست رتبه دوم را دارد.