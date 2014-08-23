به گزارش خبرنگار مهر، رئیس قوه قضاییه در حکمی حجت الاسلام والمسلمین حسین کریمی معاون قضايي ديوان عالي كشور را به سمت رئیس دیوان عالی کشور منصوب کرد.

آیت الله آملی لاریجانی همچنین در احکام دیگری حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای را به سمت معاون اول قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی را نیز به سمت دادستان کل کشور و حجت الاسلام والمسلمین علیرضا امینی معاون آموزش و تحقيقات قوه‌قضاييه را به عنوان معاون منابع انسانی قوه قضاییه منصوب کرد.

این گزارش حاکی است رئیس قوه قضاییه همچنین در احکام دیگری محمدرضا حبیبی دادستان پیشین عمومی و انقلاب اصفهان را به سمت رئیس کل دادگستری استان یزد و غلامحسین حیدری رئیس کل پیشین دادگستری استان یزد را به سمت معاون دیوان عالی کشور منصوب کرد.