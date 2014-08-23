عاملان جنایت مسجد مصعب بن عمیر نقابداران وابسته به داعش هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، عدی الخدران فرماندار منطقه خالص اعلام کرد: بر اساس اطلاعات دریافتی ما درباره عاملان جنایت مسجد مصعب بن عمیر در روستای بنی ویس در 55 کیلومتری شمال شرق بعقوبه، جنایتکاران مسلح نقابدار که سلاح بی کی سی در دست داشتند پس از ارتکاب این جنایت به منطقه تحت تسلط داعش گریختند.

وی افزود: جنایتکاران از مزدوران داعش هستند که به دنبال ایجاد فتنه طایفه ای هستند.برخی سیاستمداران بدون توجه به تبعات و عواقب در راستای افزایش تنش تلاش می کنند.منطقه حمرین که روستای بنی ویس در آن است دارای بافت متنوعی است که همه برادرانه با یکدیگر زندگی می کنند.

الخدران تاکید کرد: حادثه روز گذشته می رفت که سرآغاز فتنه طایفه ای باشد اما از سوی عقلا با شکست روبرو شد.