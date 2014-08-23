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۱ شهریور ۱۳۹۳، ۱۹:۵۶

فرماندار خالص در دیالی:

عاملان جنایت مسجد مصعب بن عمیر نقابداران وابسته به داعش هستند

عاملان جنایت مسجد مصعب بن عمیر نقابداران وابسته به داعش هستند

فرماندار منطقه خالص در استان دیالی با اشاره به جنایت شنیع تروریست ها در کشتن دهها نفر در مسجدی در این استان عاملان آن را نقابداران وابسته به داعش دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، عدی الخدران فرماندار منطقه خالص اعلام کرد: بر اساس اطلاعات دریافتی ما درباره عاملان جنایت مسجد مصعب بن عمیر در روستای بنی ویس در 55 کیلومتری شمال شرق بعقوبه، جنایتکاران مسلح نقابدار که سلاح بی کی سی در دست داشتند پس از ارتکاب این جنایت به منطقه تحت تسلط داعش گریختند.

وی افزود: جنایتکاران از مزدوران داعش هستند که به دنبال ایجاد فتنه طایفه ای هستند.برخی سیاستمداران بدون توجه به تبعات و عواقب در راستای افزایش تنش تلاش می کنند.منطقه حمرین که روستای بنی  ویس در آن است دارای بافت متنوعی است که همه برادرانه با یکدیگر زندگی می کنند.

الخدران تاکید کرد: حادثه روز گذشته می رفت که سرآغاز فتنه طایفه ای باشد اما از سوی عقلا با شکست روبرو شد.

کد مطلب 2355815

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