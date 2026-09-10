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۱۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۳۷

اختلاف خانوادگی به قتل داماد در شیراز منجر شد

اختلاف خانوادگی به قتل داماد در شیراز منجر شد

شیراز- رئیس پلیس آگاهی فارس از دستگیری مردی ۳۰ ساله خبر داد که در پی اختلافات خانوادگی، شوهر خواهر ۲۵ ساله خود را با چاقو به قتل رسانده بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمود حافظی گفت: در پی وقوع یک فقره قتل در دوم اردیبهشت‌ماه سال جاری در یکی از محله‌های شیراز، رسیدگی به موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: بررسی‌های اولیه و تحقیقات از شاهدان و اهالی محل نشان داد که متهم پس از درگیری با شوهر خواهر خود، با سلاح سرد وی را به قتل رسانده و از محل متواری شده است.

رئیس پلیس آگاهی فارس ادامه داد: کارآگاهان با انجام اقدامات فنی و تخصصی و پس از هماهنگی قضایی، موفق شدند متهم را در یکی از محله‌های شیراز شناسایی و دستگیر کنند.

سرهنگ حافظی با اشاره به اعتراف متهم در جریان تحقیقات گفت: این فرد در بازجویی‌های اولیه، علت ارتکاب قتل را اختلافات خانوادگی عنوان کرد.

وی تصریح کرد: متهم ۳۰ ساله پس از تکمیل تحقیقات و طی مراحل قانونی، روانه زندان شد.

کد مطلب 6943279

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