اختلاف خانوادگی به قتل داماد در شیراز منجر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمود حافظی گفت: در پی وقوع یک فقره قتل در دوم اردیبهشتماه سال جاری در یکی از محلههای شیراز، رسیدگی به موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.
وی افزود: بررسیهای اولیه و تحقیقات از شاهدان و اهالی محل نشان داد که متهم پس از درگیری با شوهر خواهر خود، با سلاح سرد وی را به قتل رسانده و از محل متواری شده است.
رئیس پلیس آگاهی فارس ادامه داد: کارآگاهان با انجام اقدامات فنی و تخصصی و پس از هماهنگی قضایی، موفق شدند متهم را در یکی از محلههای شیراز شناسایی و دستگیر کنند.
سرهنگ حافظی با اشاره به اعتراف متهم در جریان تحقیقات گفت: این فرد در بازجوییهای اولیه، علت ارتکاب قتل را اختلافات خانوادگی عنوان کرد.
وی تصریح کرد: متهم ۳۰ ساله پس از تکمیل تحقیقات و طی مراحل قانونی، روانه زندان شد.
نظر شما