به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعهای شامل ۶ کتاب سینمایی درباره ۶ فیلم شاخص تاریخ سینمای ایران، نوشته ۲۴ نویسنده و منتقد از نسل سوم و چهارم منتقدان سینمایی، به کوشش ذبیحالله رحمانی از سوی نشر عینک با همکاری انجمن نویسندگان و منتقدان سینمایی ایران منتشر شد. این مجموعه روز یکشنبه ۲۲ شهریور، ساعت ۱۶ در موزه سینما رونمایی میشود.
این ۶ کتاب به بررسی و تحلیل فیلمهای «دایره مینا» ساخته داریوش مهرجویی، «آرامش در حضور دیگران» ساخته ناصر تقوایی، «سوتهدلان» ساخته علی حاتمی، «رگبار» ساخته بهرام بیضایی، «کندو» ساخته فریدون گله و «تنگنا» ساخته امیر نادری اختصاص دارد. این مجموعه با نگاهی به جایگاه این آثار در تاریخ سینمای ایران شکل گرفته است و تلاش دارد خوانشی تازه از فیلمهایی ارائه دهد که هر یک در دوره خود، بخشی از تحولات اجتماعی، فرهنگی و هنری جامعه ایران را بازتاب دادهاند.
در مقدمه این مجموعه با اشاره به مسیر سینمای ایران از نخستین تجربههای سینمایی تا امروز آمده است که با ساخت نخستین فیلم ایرانی، «آبی و رابی» در سال ۱۳۰۹ به کارگردانی آوانس اوگانیانس، تاریخ سینمای ایران وارد مرحله تازهای شد. طی نزدیک به یک قرن، سینمای ایران با ساخت هزاران فیلم، از سرگرمی صرف فراتر رفت و به یکی از عرصههای مهم بازتاب تغییرات فرهنگی و اجتماعی جامعه تبدیل شد؛ مسیری که در آن فیلمهایی چون «رگبار»، «آرامش در حضور دیگران»، «دایره مینا»، «سوتهدلان»، «کندو» و «تنگنا» جایگاهی ماندگار پیدا کردهاند.
مقدمه همچنین تأکید میکند که درباره فیلمهای مطرح سینمای ایران، نسلهای نخست و دوم منتقدان بسیار نوشتهاند، اما نسل حاضر سینماگران، نویسندگان و منتقدان نیز تصمیم گرفته است با نگاهی تازه به سراغ این آثار برود. مجموعه حاضر حاصل همین مواجهه نسل جدید با فیلمهایی است که همچنان میتوانند موضوع گفتوگو و بازخوانی قرار گیرند؛ آثاری که بخشی از تاریخ سینمای ایران و تحولات جامعه ایرانی را در خود ثبت کردهاند.
آئین رونمایی از این مجموعه با حضور ذبیحالله رحمانی، آرش جواهری و رضا صائمی برگزار خواهد شد و در جریان آن درباره ضرورت بازخوانی آثار مهم سینمای ایران و رویکرد نویسندگان این مجموعه به فیلمهای منتخب گفتگو میشود.
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