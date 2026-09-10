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۱۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۲۹

محموله بزرگ دوربین‌های مدار بسته در کنگان توقیف شد

محموله بزرگ دوربین‌های مدار بسته در کنگان توقیف شد

بوشهر- فرمانده انتظامی استان از توقیف یک دستگاه خودروی تندرو موسوم به شوتی و کشف محموله میلیاردی دوربین های مدار بسته در محورهای مواصلاتی شهرستان کنگان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حیدر سوسنی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: روز گذشته ماموران انتظامی شهرستان کنگان در حین کنترل محورهای مواصلاتی به یک دستگاه خودروی وانت تندر مشکوک که برای بررسی بیشتر دستور ایست داده که با تمرد و مقاومت شدید راننده مواجهه شدند .

وی افزود: در یک عملیات پلیسی و با استفاده از تجهیزات نگهدارنده، خودرو توقیف و به مقر انتظامی انتقال داده شد.

فرمانده انتظامی استان بوشهر با بیان اینکه در بازرسی از این خودرو ۲۱۰ عدد انواع دوربین های مدار بسته به همراه تجهیزات و لوازم جانبی کشف شد، تصریح کرد: ارزش این محموله ۵۰ میلیارد ریال توسط کارشناسان مربوطه ارزیابی شد.

کد مطلب 6943123

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