به گزارش خبرنگار مهر، سردار حیدر سوسنی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: روز گذشته ماموران انتظامی شهرستان کنگان در حین کنترل محورهای مواصلاتی به یک دستگاه خودروی وانت تندر مشکوک که برای بررسی بیشتر دستور ایست داده که با تمرد و مقاومت شدید راننده مواجهه شدند .

وی افزود: در یک عملیات پلیسی و با استفاده از تجهیزات نگهدارنده، خودرو توقیف و به مقر انتظامی انتقال داده شد.

فرمانده انتظامی استان بوشهر با بیان اینکه در بازرسی از این خودرو ۲۱۰ عدد انواع دوربین های مدار بسته به همراه تجهیزات و لوازم جانبی کشف شد، تصریح کرد: ارزش این محموله ۵۰ میلیارد ریال توسط کارشناسان مربوطه ارزیابی شد.