به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نژادخالقی، ظهر پنجشنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران جنوب استان کرمان در جیرفت اظهار کرد: بر اساس گزارش‌های هواشناسی، احتمال افزایش بارش‌ها در پاییز و زمستان وجود دارد و جنوب کرمان به دلیل شرایط جغرافیایی و وجود رودخانه‌ها و مسیل‌ها، نیازمند آمادگی ویژه در برابر سیلاب احتمالی است.

وی با تأکید بر اینکه پیشگیری محور اصلی مدیریت بحران است، افزود: دستگاه‌های اجرایی باید پیش از آغاز بارندگی‌ها، نقاط حادثه‌خیز را شناسایی و نسبت به رفع خطر، تقویت تجهیزات و آماده‌سازی ماشین‌آلات و نیروهای عملیاتی اقدام کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان تصریح کرد: مصوبات ستاد مدیریت بحران برای همه دستگاه‌ها لازم‌الاجراست و هر دستگاه موظف است در حوزه مسئولیت خود نسبت به رفع خطر اقدام کند؛ کوتاهی در انجام وظایف قانونی قابل اغماض نیست.

نژادخالقی، با اشاره به تعیین شهرستان‌های معین برای پشتیبانی در شرایط اضطراری، از فرمانداران خواست امکانات و تجهیزات شهرستان‌ها را بازبینی و نقاط ضعف احتمالی را پیش از شروع بارندگی برطرف کنند.

وی تأکید کرد: دستگاه‌ها نباید منتظر وقوع حادثه بمانند و باید بر اساس هشدارهای هواشناسی، اقدامات پیشگیرانه و پیش‌دستانه را در دستور کار قرار دهند.

تقویت سیل‌بندهای جنوب کرمان

مدیرکل دفتر امور روستایی و دهیاری‌های استانداری کرمان نیز با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای ترمیم و تقویت سیل‌بندها در جنوب استان گفت: در شهرستان‌های رودبار جنوب، فاریاب و کهنوج اقداماتی برای احداث و تقویت سیل‌بندها انجام شده، اما برخی سازه‌ها نیازمند مقاوم‌سازی هستند.

مالک اژدری، افزود: تجربه حوادث گذشته نشان داده است که هزینه پیشگیری به‌مراتب کمتر از بازسازی و جبران خسارت پس از وقوع حادثه است؛ بنابراین نظارت و اقدام به‌موقع در نقاط پرخطر باید در اولویت قرار گیرد.

وی همچنین اطلاع‌رسانی سریع هشدارهای هواشناسی به مردم، به‌ویژه ساکنان حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، را از عوامل مؤثر در کاهش خسارت دانست و بر همکاری دهیاران، بخشداران، شهرداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد.

پیش‌بینی بارش نرمال تا فراتر از نرمال

رئیس ایستگاه هواشناسی جیرفت نیز با تشریح الگوهای اقلیمی و پیش‌بینی‌های فصلی گفت: برای پاییز و زمستان، بارش‌های نرمال تا فراتر از نرمال پیش‌بینی می‌شود که از نیمه دوم مهرماه و به‌ویژه در ماه‌های آبان تا بهمن اهمیت بیشتری خواهد داشت.

فضل‌الله مقبلی‌قرائی، با اشاره به شرایط جغرافیایی جنوب استان، رودخانه‌ها و مسیل‌های منطقه، بر ضرورت آمادگی دستگاه‌های مسئول و برنامه‌ریزی برای مدیریت روان‌آب‌ها و سیلاب احتمالی پیش از آغاز بارش‌های مؤثر تأکید کرد.

در پایان این نشست مقرر شد دستگاه‌های اجرایی و امدادی نسبت به آماده‌سازی تجهیزات و ماشین‌آلات، رفع موانع مسیر جریان آب، تقویت سیل‌بندها و هماهنگی با شهرستان‌های معین اقدام کنند و روند اجرای مصوبات به‌صورت مستمر پایش شود.