به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری یزد، محمدعلی شاهحسینی، در نشست مشترک با امام جمعه زارچ، مسائل و چالشهای این شهرستان را بررسی کرد.
شاهحسینی با اشاره به اهمیت تثبیت ساختار سازمانی در شهرستانهای جدید، اظهار کرد: استقرار کامل ادارات دولتی و تأمین نیروی انسانی کارآمد برای دستگاههای اجرایی زارچ از دغدغههای اصلی مدیریت ارشد استان است.
وی افزود: تسریع در روند خدمترسانی نیازمند تجهیز مجموعههای دولتی است و تلاش میشود با تخصیص بهینه منابع و توزیع عادلانه امکانات اداری، زمینه پاسخگویی سریعتر به نیازهای شهروندان زارچ فراهم شود.
معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار یزد همچنین با تأکید بر نقش ائمه جمعه در پیگیری مطالبات مردم، تعامل و همافزایی میان دستگاههای اجرایی و نهاد نماز جمعه را در رفع مسائل شهرستان مؤثر دانست.
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