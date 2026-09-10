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۱۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۳۲

تأکید بر توسعه زیرساخت‌های اداری در شهرستان زارچ

تأکید بر توسعه زیرساخت‌های اداری در شهرستان زارچ

یزد - معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار یزد بر تسریع در استقرار ادارات دولتی و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز در شهرستان زارچ تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری یزد، محمدعلی شاه‌حسینی، در نشست مشترک با امام جمعه زارچ، مسائل و چالش‌های این شهرستان را بررسی کرد.

شاه‌حسینی با اشاره به اهمیت تثبیت ساختار سازمانی در شهرستان‌های جدید، اظهار کرد: استقرار کامل ادارات دولتی و تأمین نیروی انسانی کارآمد برای دستگاه‌های اجرایی زارچ از دغدغه‌های اصلی مدیریت ارشد استان است.

وی افزود: تسریع در روند خدمت‌رسانی نیازمند تجهیز مجموعه‌های دولتی است و تلاش می‌شود با تخصیص بهینه منابع و توزیع عادلانه امکانات اداری، زمینه پاسخگویی سریع‌تر به نیازهای شهروندان زارچ فراهم شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار یزد همچنین با تأکید بر نقش ائمه جمعه در پیگیری مطالبات مردم، تعامل و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و نهاد نماز جمعه را در رفع مسائل شهرستان مؤثر دانست.

کد مطلب 6943241

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