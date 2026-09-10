به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری یزد، محمدعلی شاه‌حسینی، در نشست مشترک با امام جمعه زارچ، مسائل و چالش‌های این شهرستان را بررسی کرد.

شاه‌حسینی با اشاره به اهمیت تثبیت ساختار سازمانی در شهرستان‌های جدید، اظهار کرد: استقرار کامل ادارات دولتی و تأمین نیروی انسانی کارآمد برای دستگاه‌های اجرایی زارچ از دغدغه‌های اصلی مدیریت ارشد استان است.

وی افزود: تسریع در روند خدمت‌رسانی نیازمند تجهیز مجموعه‌های دولتی است و تلاش می‌شود با تخصیص بهینه منابع و توزیع عادلانه امکانات اداری، زمینه پاسخگویی سریع‌تر به نیازهای شهروندان زارچ فراهم شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار یزد همچنین با تأکید بر نقش ائمه جمعه در پیگیری مطالبات مردم، تعامل و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و نهاد نماز جمعه را در رفع مسائل شهرستان مؤثر دانست.