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۲ شهریور ۱۳۹۳، ۹:۵۸

منصوری:

خرید تضمینی گندم در استان زنجان از مرز 200 هزار تن گذشت

خرید تضمینی گندم در استان زنجان از مرز 200 هزار تن گذشت

زنجان - خبرگزاری مهر:  مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 14 از خرید تضمینی بیش از 205 هزار تن گندم در استان زنجان خبر داد.

به گزاش خبرگزاری مهر، رسول منصوری با اشاره به اینکه 217 میلیارد تومان وجه پرداختی به کشاورزان در استان خواهد بود افزود: 72 درصد وجه گندم کشاورزان واریز و مابقی آنها از سوی بانک عامل در حال پرداخت است که مبلغ فوق گردش اقتصاد کشاورزان استان را بهمراه خواهد داشت.  
 
مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 14 تصریح کرد : سیلوهای بخش خصوصی با ذخیره سازی 89 هزار تن ، کارخانجات آرد سازی با ذخیره  87 هزار تن ، اتحادیه تعاونی روستایی با ذخیره 18 هزار تن در امر خرید تضمینی گندم سالجاری مشارکت داشته اند.  
 
منصوری با تاکید بر اینکه کیفیت گندم های خریداری شده مطلوب می باشد اضافه کرد: متوسط افت مفید و غیر مفید گندم های خریداری شده 1 درصد بوده و سن زدگی زیر 0.5 درصد می باشد.
 
وی  ادامه داد: میزان گندم مورد نیاز استان زنجان 120 هزار تن در سال می باشد که مازاد گندم های خریداری شده هم اکنون به استان های متقاضی ارسال می شود. 
 
 
کد مطلب 2355980

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