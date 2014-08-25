به گزارش خبرنگار مهر، در مراسمی به مناسبت هفته دولت با حضور استاندار لرستان، مدیر کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان لرستان، فرماندار سلسله و جمعی از مدیران استانی و شهرستانی مزرعه پرورش بلدرچین در الشتر افتتاح شد.

استاندار لرستان پیش از ظهر دوشنبه در حاشیه این مراسم در سخنانی اظهار داشت: احداث و بهره برداری از واحدهای تولیدی در بخش کشاورزی و دامپروری لرستان به ارتقای اقتصاد این حوزه کمک می کند.

هوشنگ بازوند با تاکید بر ضرورت تامین تولیدات مورد نیاز کشاورزی و دامپروری استان در داخل استان عنوان کرد: در این راستا از سرمایه گذاری بخش خصوصی در این بخش حمایت می شود.

وی با تاکید بر ضرورت رفع موانع پیش روی سرمایه گذاری در بخش کشاورزی لرستان و تامین بسترهای لازم در این بخش یادآور شد: در این راستا با توجه به مشکلات مطرح شده از سوی تولیدکنندگان الشتری تلاش می شود نسبت به پیگیری و رفع این مشکلات اقدام شود.

استاندار لرستان رفع مشکل گازرسانی به واحدهای تولیدی بخش کشاورزی و دامپروری الشتر را خواستار شد.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان لرستان نیز در این مراسم اظهار داشت: این مزرعه پرورش بلدرچین با ظرفیت 55 هزار قطعه در زمینه تولید گوشت قرمز و تخم بلدرچین فعالیت می کند.

علی آشتاب ادامه داد: این واحد تولیدی در زمینی به مساحت چهار هزار و 500 مترمربع و زیربنای هزار و 800 مترمربع احداث شده است.

وی یادآور شد: برای اجرای این طرح که هشت نفر اشتغالزایی مستقیم و 30 نفر اشتغال غیرمستقیم ایجاد می کند حدود پنج میلیارد ریال هزینه شده است.

آشتاب عنوان کرد: برای بهره برداری از این مزرعه پرورش بلدرچین تسهیلاتی به میزان سه میلیارد و 500 میلیون ریال پرداخت شده است.